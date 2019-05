Direkt am Kirchplatz: Altbekannter eröffnet "Trattoria zum Spiess" neu

Mittwoch Eröffnung

+ © K. Zacharias Gianni Trausi kehrt als Koch nach Lüdenscheid zurück. Unter der Leitung von Impraim Chalil wird die „Trattoria zum Spiess – come prima“ heute neu eröffnet. © K. Zacharias

Lüdenscheid - In den vergangenen Wochen war es ruhig geworden in der „Trattoria Zum Spiess“ – am Mittwoch zieht neues Leben in das Restaurant im Herzen der Altstadt ein. Und damit ein alter Bekannter.