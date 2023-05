Bloggerin Dina Knorr zeigt die (Auto)Welt im Miniaturformat

Von: Jutta Rudewig

Die Miniaturwelt von Siku hat es bis in den Sauerland-Reiseführer geschafft. © extern

Dina Knorr ist mal wieder auf Wanderschaft. Sie ist Autorin, Bloggerin, wohnt im Ruhrgebiet und wanderte mit den beiden Bordercollies Holly und Riley über der Rothaarsteig nach Lüdenscheid. Orte sind es diesmal, die sie interessieren. Orte, an denen es sich lohnt, genauer hinzuschauen.

Lüdenscheid – Ein paar davon aus dem heimischen Raum haben es bis in ihr Buch „111 Orte im Sauerland, die man gesehen haben muss“ geschafft haben. Zum Beispiel die Siku-Wiking-Modellwelt an der Schlittenbacher Straße. Das Familienunternehmen ist mit den Marken siku, Toddys by siku und Wiking eines der führenden Spielwarenunternehmen in Europa.



„Einige Orte kannte ich bereits von unseren Touren durchs Sauerland. Neue Orte habe ich entdeckt, während ich für Fotos unterwegs war“, sagt sie, wenn man sie fragt, welche Kriterien ein Ort erfüllen muss, um den Sprung in das Buch zu machen.

Entwicklung, Konstruktion, Vertrieb, Verwaltung - im Hauptsitz in Lüdenscheid komme alles aus einer Hand, schreibt sie über die Miniaturwelt aus Lüdenscheid, die ohne Zweifel in jedem Kinderzimmer Spuren hinterlässt.

Das Buch und die Autorin Dina Knorr lebt und arbeitet mit ihrer Familie und zwei Border-Collies im Ruhrgebiet. Seit 2016 berichtet sie in ihrem Blog „Borderherz“ rund um das Wandern mit Kind und Hund in ihren favorisierten Wanderregionen. Während ihrer Fernwanderung über den Rothaarsteig hat sie das Sauerland mit all seinen landschaftlichen Reizen und Vielseitigkeit kennen- und lieben gelernt und erkundet seitdem immer wieder neue Teile dieses Landstriches. Insgesamt hat sie versucht, ein möglichst breites Potpourri an außergewöhnlichen Zielen zu finden, sodass für Familien, für Sportler, für Kulturliebhaber, für Entdecker, Abenteurer oder auch Genießer etwas dabei ist.

Das Buch „111 Orte im Sauerland, die man gesehen haben muss“ der Autorin Dina Knorr ist im Kölner emons-Verlag erschienen, umfasst 240 Seiten, 18 Euro, ISBN 978-3-7408-1509-7

Wohnmobil und Gelenkbus, landwirtschaftliche Fahrzeuge, der Defender der Bundespolizei oder der Ford Mustang GT fürs Cruisen – 3500 Ausstellungsstücke aus einer 100-jährigen Firmengeschichte seien in der Miniaturwelt zu bestaunen: „Hier können große und kleine Besucher mit ferngesteuerten Modellen von Siku und Wiking auf Großdioramen spielen.“ Kindergeburtstage können gebucht werden, ebenso Betriebsfeiern.



Die Öffnungszeiten der Modellwelt und die Anfahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr samt Buslinien liefert Dina Knorr in ihrem mehr als 100 Seiten starken „Reiseführer“ gleich mit.



In der Region Lüdenscheid, Halver und Kierspe war die Bloggerin im August und September des vergangenen Jahres zu Gast. Lüdenscheid habe sie ausgewählt, „weil eben nicht nur die sowieso schon über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Sehenswürdigkeiten erwähnt werden sollten, sondern solche, die auch für den ein oder anderen Sauerländer und Besucher der Region noch Überraschungspotenzial bieten.“

Dazu zählt für die Bloggerin aus dem Ruhrgebiet zum Beispiel auch der Homertturm. Aber davon später mehr…