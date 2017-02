Minister Garrelt Duin besucht Busch-Jaeger zum Thema „Industrie 4.0“

Betriebsbesichtigung in der Busch-Jaeger-Produktion: Jürgen Högener und Adalbert Neumann, Geschäftsführer von Busch-Jaeger Elektro, Bürgermeister Dieter Dzewas, NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin, Landtagsabgeordneter Gordan Dudas und Virginia Schirmer, Projekt-Koordinatorin in der Elektronikfertigung (von links).

Lüdenscheid - Das Thema Digitalisierung der Wirtschaft stand im Fokus eines Besuches von Garrelt Duin, Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen, bei Busch-Jaeger am Freisenberg.

Begleitet wurde der Gast aus Düsseldorf von Bürgermeister Dieter Dzewas und dem heimischen SPD-Landtagsabgeordneten Gordan Dudas. Gesprächspartner von Busch-Jaeger waren die Geschäftsführer Adalbert M. Neumann und Jürgen Högener sowie der Leiter Operations, Roland Müller, und Personalleiter Karsten Adenauer.

Grund für das Treffen war in erster Linie ein interaktiver Austausch zwischen Politik und Wirtschaft zum Thema „Industrie 4.0“. Ausgiebig informiert wurden die politischen Gäste über die ganzheitliche Digitalisierungs-Strategie des Lüdenscheider Marktführers für Elektroinstallationstechnik, der bereits sehr früh die Chancen einer konsequenten Automatisierung und Vernetzung im Sinne von „Industrie 4.0“ erkannt habe, heißt es in der Pressemitteilung. So war es möglich, sowohl die Mitarbeiter als auch Kunden und Lieferanten von Anfang an in die Projekte zur digitalen Transformation mit einzubeziehen.

„Sehr schnell wurde klar, dass die Veränderungen erhebliche strukturelle Eingriffe in zahlreiche Prozesse und organisatorische Abläufe mit sich bringen würden“, teikt das Unternehmen mit. Inzwischen verfüge Busch-Jaeger nach eigenen Angaben über eine umfassende digitale Prozessorganisation, die in vielen Bereichen des Unternehmens für tiefgreifende Veränderungen gesorgt habe. „Besonders wichtig war es für uns, die Mitarbeiter von Anfang an auf dem Weg in die digitale Zukunft mitzunehmen“, sagt Personalleiter Karsten Adenauer.

Der Wandel zur mechatronischen Welt

Beim Rundgang durch die Fertigung zeigten sich die Gäste beeindruckt von den modernen Hochleistungs-Produktionsanlagen wie zum Beispiel der vollautomatisierten Steckdosenfertigung, die auf drei Fertigungslinien hergestellt werden. Auch in den Produktionshallen ist der Wandel der ehemals rein mechanischen Produktionswelt in eine mechatronische Welt in vielen Bereichen spürbar, heißt es in der Pressemitteilung.

Die digitale Vernetzung der verschiedenen Produktionsbereiche ist am Freisenberg jederzeit live erlebbar: So zum Beispiel an den permanenten Veränderungen auf dem großformatigen MES-Monitor in der Stanzerei, wo die vernetzten Anlagen sekundengenaue Informationen über Auftragsstatus und Maschinenzustand abliefern. Der digitale Fortschritt ist bei Busch-Jaeger auch bei zahlreichen innovativen Produkten schon lange angekommen.

„Das Thema Smart Home, die konsequente Vernetzung der Elektrotechnik in Wohngebäuden, ist für den Marktführer eine beeindruckende Erfolgsstory“, heißt es. Die Vernetzung sei auch ein gutes Beispiel für die digitalisierte Produktion. „Dort erhalten die Montageplätze die Auftragsvorgaben direkt aus dem SAP-System“, teilt das Unternehmen mit. Alle relevanten Informationen für die Montage sind auf einem Bildschirm ablesbar, Besonderheiten in bebilderten Arbeitsanweisungen leicht verständlich dargestellt. Die Maschinen selbst werden automatisch auf das zu fertigende Produkt justiert und das Produkt selbst sucht sich seinen Prüf- und Programmierplatz eigenständig.

Die digitale Produktion hat Auswirkungen auf viele Bereiche der Arbeitswelt – auch das wurde in den Gesprächen am Freisenberg thematisiert. Produkte werden immer komplexer, die Anforderungen an die Geschwindigkeit der Lieferung steigen ebenfalls, heißt es in der Mitteilung.

Höherer Grad an Automatisierung

Diese Entwicklung fordert zwangsläufig einen immer höheren Grad an Automatisierung und eine wachsende Unterstützung des Menschen durch immer intelligentere Systeme. „Außerdem verschieben sich Berufsbilder“, heißt es. „Weg von der reinen Montagetätigkeit, hin zu Aufgaben in den Bereichen Überwachung und Störungsbeseitigung“ Es müsse sichergestellt sein, dass der Mensch der bestimmende Faktor im Gesamtsystem bleibe, teilt das Unternehmen mit.

In der anschließenden Diskussionsrunde mit Führungskräften und Mitarbeitern nutzte Minister Duin zudem die Gelegenheit, um über eigene Erfahrungen in Sachen „Industrie 4.0“ zu berichten und seine persönlichen Erwartungen zum Thema Digitalisierung in der Wirtschaft zu formulieren.