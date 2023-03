Digitales Bildungscenter für Lüdenscheid: Delegation sammelt Eindrücke in Armenien

Tumo-Center als “tolle Chance“

+ © Heike Müller-Bärwolf Kompakte Boxen als außerschulischer Lernort: außen schlicht, innen auf neuestem technischen Stand, bringen sie das Konzept aus der Großstadt in die Region. Kompakte Boxen als außerschulischer Lernort: außen schlicht, innen auf neuestem technischen Stand, bringen sie das Konzept aus der Großstadt in die Region. © Heike Müller-Bärwolf

Knapp 70 Prozent aller Berufseinsteiger fühlen sich in Deutschland nicht fit für die digitale Arbeitswelt. Ein übergreifendes Konzept könnte das nun ändern.

Lüdenscheid – Die Hälfte der befragten jungen Leute findet die digitale Ausstattung der Schulen unzureichend. Informatik ist nur bei 54 Prozent ein reguläres Schulfach. Im Rückblick beklagen Berufseinsteiger unzureichende Vorbereitung. Das sind Ergebnisse einer Umfrage des Instituts Infratest dimap unter 2069 14- bis 24-Jährigen. Die Ergebnisse wurden vergangene Woche veröffentlicht.

Dass es anders gehen kann, hat Heike Müller-Bärwolf in Armenien erlebt. Sie traf auf junge Menschen zwischen zwölf und 18 Jahren, die bis zu zwei Stunden Anfahrt in Kauf nehmen, um vom kostenlosen Tumo-Angebot zu profitieren. Das ist, wie berichtet, ein Lernzentrum, das Jugendlichen ermöglicht, ihre digitalen Fähigkeiten auf Gebieten zu entwickeln, die sie interessieren. Mit so viel Freiraum wie möglich und so viel fachlicher Unterstützung wie nötig. „Was für eine tolle Chance, das hier machen zu können!“, sagt die städtische Fachfrau euphorisch.

Ende 2022 bekam Lüdenscheid die Zusage für 7,5 Millionen Euro Fördergeld (wir berichteten). Die Aufgabe: das Tumo-Konzept innerhalb von fünf Jahren an die nicht-großstädtische Region hier anzupassen. Der unschätzbare Vorteil: Durch die intensive Vorarbeit für das laufende Regionale-Projekt Lernfabriksken haben die Lüdenscheider vor drei Jahren bereits angefangen, ihre Hausaufgaben zu machen. Deshalb beginnt man nicht bei null, deshalb ist die Herausforderung zwar groß, aber zu bewältigen.

„Wahnsinniger Input“

Denn auch die Lernfabriksken-Idee setzt auf den digitalen Anschub für Schüler, wenngleich in viel kleinerem Maßstab. Die lokale Vernetzung ist vorhanden, die Vorstellung davon, wie und mit wem digitale Sprachfähigkeit auf breiter Ebene zu vermitteln sei, ebenfalls. Während man noch am Konzept feilte, stieß man auf ein Video der KfW-Bank zur Tumo-Idee, die inzwischen in Berlin läuft. Und nun bald auch in der Bergstadt, wenn alles klappt.

Um sich am Ursprungsort einen Eindruck zu verschaffen, waren Heike Müller-Bärwolf und Ricarda Nebeling von der Stabsstelle Regionale-Büro mittlerweile auf einer viertägigen Dienstreise im armenischen Eriwan. „Es kam uns vor wie zwei Wochen. Es war ein wahnsinniger Input“, sagt Heike Müller-Bärwolf.

Die beiden Lüdenscheiderinnen lernten einige der Köpfe hinter der Idee kennen. Ins Leben gerufen, mit Leben gefüllt von Sam und Sylvia Simonian sowie Pegor und Marie Lou Papazian, sind die heute die Botschafter der Tumo-Welt, die sich bereits in einige Großstädte ausgebreitet hat – in Deutschland bislang nur in Berlin. Auch dort haben sich die Lüdenscheider schon umgesehen. Das Ergebnis: „Ich habe noch nie ein so ganzheitliches, professionelles Bildungskonzept gesehen. Und so dynamisch“, schwärmt Heike Müller-Bärwolf. Am Ende soll es alles ermöglichen: „Breitensport“ und Exzellenzförderung.

Was die Lüdenscheiderinnen ebenfalls gesehen haben: Tumo entwickelt sich längst zu einem Gesamtkonzept, dehnt sich aus – auf den künstlerischen Bereich, auf Architektur, auf Ältere, auf ein Lebensgefühl. Vom Nerd zur Normalität.

Pop-up-Büro für mehr Sichtbarkeit

Doch hier wartet erst einmal Stufe eins. In der gilt es, digitale Fähigkeiten zur Basiskompetenz zu machen wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Die armenischen Containerstandorte zeigen, wie’s geht: Die Idee für den nicht-großstädtischen Raum sieht sogenannte Boxen vor, mit modernen Arbeitsplätzen versehene Anlaufstellen, in denen die jungen Leute herangeführt werden ans Selbstlernen. Verfeinert werden die Fähigkeiten dann im Team, in zentralen Workshops – in diesem Fall in Lüdenscheid. „Fünf Boxen in fünf Jahren, das ist die Hoffnung“, skizziert Heike Müller-Bärwolf den Plan. Die nächsten Schritte sind die Unterschrift unter dem Franchise-Vertrag, dann ein Pop-up-Büro noch in diesem Jahr – „Wir brauchen Sichtbarkeit“ – sowie ein Mietvertrag für ein Tumo-Center. Bereits 2024 will man eröffnen, 2025 die Zielgruppe nachmittags ins Haus holen und ein Konzept für den Vormittag haben. Danach beginnt das Fundraising für den langfristigen Betrieb. Und Personal: Armenien findet es in Teilzeitkräften, Studenten oder Profis aus den Fachgebieten, die sich so selbst nebenbei auf dem neuesten Stand halten.

Lüdenscheids Einzugsgebiet erreicht nicht die 100 000 Jugendlichen wie Berlin und somit 1000 Schüler pro Woche im Tumo-Zentrum. „Solche Zahlen können wir nicht liefern“, stellt Heike Müller-Bärwolf fest. Hier im Kreis erreiche man vielleicht 25 000 junge Menschen der Altersgruppe, in Lüdenscheid 5000. Es gelte, alles „auf die eigenen Rahmenbedingungen zu skalieren“, sagt sie. Denn das Credo gilt für jeden Einzelnen, egal wie groß die Gesamtzahl ist: „Der Schlüssel ist Bildung. Am Ende geht es immer um die Frage: Wie bilden wir für die Zukunft aus?“

+ Tumo belegt die ersten beiden Etagen eines sechsstöckigen Technologiezentrums. Die anderen Stockwerke sind an IT- und Technologieunternehmen vermietet. Mit den Mieteinnahmen werden die Kosten aufgebracht, um mehr als 20 000 Kindern in Armenien den Unterricht kostenfrei anbieten zu können. © Heike Müller-Bärwolf

+ Kompakte Boxen als außerschulischer Lernort: außen schlicht, innen auf neuestem technischen Stand, bringen sie das Konzept aus der Großstadt in die Region. Kompakte Boxen als außerschulischer Lernort: außen schlicht, innen auf neuestem technischen Stand, bringen sie das Konzept aus der Großstadt in die Region. © Heike Müller-Bärwolf