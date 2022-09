Die Bergstadt und die künftige Mission zum Mars

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Der Impuls, sich der Leichtmetalltechnologie zu widmen und damit die Luftschifffahrt zu revolutionieren, ging von Lüdenscheid aus. © Rolf Rutzen/Museen der Stadt lüdenscheid

Das „Digitale Museumstagebuch“ im Rahmen der „Wunderkammer der Zukunft“ nimmt seinen Anfang. Die Kulturstiftung des Bundes förderte in den Jahren 2018/19 die „Wunderkammer der Zukunft“ mit 150 000 Euro. Mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Industrie, Politik und Gruppen der Stadtgesellschaft wurden in einem speziell entwickelten Veranstaltungsformat Zukunftsthemen der Stadt und Region erörtert.

Lüdenscheid – Das Geschichtsmuseum treibt seit Jahren die Erneuerung der Dauerausstellung voran. Das Konzept der „Wunderkammer“, das sich durch den Austausch und physische Präsenz der Akteure auszeichnete, wurde nach weiteren Zuwendungen modifiziert. Neue digitale Formate mussten während der Corona-Pandemie entwickelt werden.

Das neue Wunderkammer-Projekt nennt sich nun „Digital Diary – ein digitales Museumstagebuch“ und wird von der Kulturstiftung der Länder mit 52 000 Euro gefördert. Das Team der Wunderkammer wird mit den Kompetenzen für professionelle Projektarbeit im Bereich Social Media befähigt. Nach langen Vorbereitungen nahm das Team in den vergangenen Tagen die praktische Vorbereitung auf. Um ausgewählten Zukunftsthemen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, präsentiert die „Wunderkammer der Zukunft“ ab sofort im Rahmen des „Digital Diary“ strategische Themen.



Kernfragen zur Zukunft der Stadt Lüdenscheid

Aufgegriffen werden Kernfragen zur Zukunft der Stadt Lüdenscheid und der sie umgebenden Region zwischen Infrastruktur, Image und Klimawandel. Sie weisen historische Grundlagen auf. Im Rahmen einer neuen Serie in den Lüdenscheider Nachrichten und nahezu zeitgleich auf Social-Media-Plattformen werden die Inhalte zur Verfügung gestellt. Die Wunderkammer soll in diesem Zusammenhang zur Social Media-Plattform der Dauerausstellung und später des gesamten Museums entwickelt werden.



Die Anfänge der Leichtmetalltechnologie um den Lüdenscheider Unternehmer Carl Berg

Ein Museumstagebuch also im World Wide Web – der erste Tei setzt sich mit den Anfängen der Leichtmetalltechnologie um den Lüdenscheider Unternehmer Carl Berg auseinander. In loser Folge wirft die Serie einen Blick auf Objekte aus der Sammlung der Museen der Stadt Lüdenscheid und der Stadtgeschichte.

Objekte, die Geschichten erzählen und die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbinden werden. Objekte aber auch, die nicht nur Aufsehen erregen, sondern vielleicht auch zur Diskussion und kritischer Auseinandersetzung anregen oder gar Streitpotenzial haben.



Fragen werden gestellt und sollen in den Beiträgen beantwortet werden im digitalen und im ganz direkten Dialog mit der Stadt- und Regionalgesellschaft – in den Sozialen Medien (Instagram: wunderkammer_museum), auf einer Website (www.wunderkammer-zukunft.de) und in den Lüdenscheider Nachrichten.