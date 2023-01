„Wer früh in Rente geht, stirbt früh“: Dieter Lesniak (85) geht jeden Tag arbeiten

Von: Monika Salzmann

Teilen

„Entweder muss man ein Hobby haben, damit man in Bewegung bleibt, oder man muss länger arbeiten“ - Dieter Lesniak, 85 Jahre alt. © Jakob Salzmann

„Wer früh in Rente geht, stirbt auch früh. Entweder muss man ein Hobby haben, damit man in Bewegung bleibt, oder man muss länger arbeiten.“ Für sich selbst hat Dieter Lesniak, der dieser Tage auf ein 70-jähriges Berufsleben zurückblicken kann, in der Arbeit einen Jungbrunnen gefunden. Obwohl er seit 25 Jahren Rentner ist, unterstützt er seinen Sohn Frank, der an der Werdohler Straße eine Kfz-Meisterwerkstatt und einen Autoteile-Shop betreibt, noch tagtäglich nach Kräften. Stets freundlich, stets mit einem Lächeln im Gesicht, hält er seinem Sohn „den Rücken frei, damit er sich auf den zwei Etagen des Betriebs frei bewegen kann“, wie er sagt.

Lüdenscheid - Ans Aufhören denkt der fast 85-Jährige, der am 28. April 1938 in Lüdenscheid zur Welt kam und in Kierspe-Bahnhof aufwuchs, noch lange nicht. Damit gehört er zu den mehr als einer Million Menschen im Rentenalter, die in Deutschland noch berufstätig sind (LN berichteten unlängst). Allerdings arbeitet der Lüdenscheider nicht stundenweise wie die meisten in der Statistik, sondern steht tagtäglich den ganzen Tag im Betrieb.

Als einer der Ersten erlernte Dieter Lesniak nach Abschluss der Schule den Beruf des Tankwarts, der in den 1950er Jahren noch auf den Service ausgerichtet war. „Früher hat ja keiner selbst getankt“, sagt der rüstige Rentner, für den neben dem Betanken der Fahrzeuge Fragen nach Wasser, Luft und Öl zur Selbstverständlichkeit gehörten. „Wir haben auch immer die Scheiben geputzt.“ Ölwechsel und andere Service-Dienstleistungen gehörten zu seinem Aufgabengebiet. Gleichsam nebenbei eignete er sich dabei viel Wissen über das Kfz-Handwerk an. Bei der Graf Tankstelle Hettesheimer (heute Aral Tankstelle Maik Klapperich) begann er am 14. April 1953 seine Lehre. „Nach meiner Lehrzeit blieb ich dort bis 1957“, sagt der Lüdenscheider.

Das war eine harte Zeit. Ich fing morgens um 7 Uhr an und arbeitete bis abends um 22 Uhr – auch samstags.

Danach wechselte er nach Wipperfürth zur Firma VW Müller & Breuer. „Das war eine harte Zeit. Ich fing morgens um 7 Uhr an und arbeitete bis abends um 22 Uhr – auch samstags.“ Wegen Personalmangels holte ihn die Hettesheimer-Tankstelle, die schon damals eine Großtankstelle war, zurück. Weitere Stationen seines Berufslebens waren Tankstellen auf der Höh und in der Lösenbach. Letztere führte Dieter Lesniak bis 1981 allein. Seinen Traum, Autoteile zu verkaufen, verwirklichte er zunächst mit einem Kollegen. „1994 wechselten wir den Firmennamen und es entstand die Firma ARZ Frank Lesniak GmbH.“

Obgleich er seit 1998 Rentner ist, ist er dort für die Kunden des Hauses immer noch ein vertrauter, gern gesehener Ansprechpartner. Ob das Erledigen der Abrechnungen, die Ablage, Verkauf und Beratung von Ersatz- und Zubehörteilen oder die Annahme von Kundenanrufen: Dieter Lesniak nimmt seinem Sohn ab, was er kann. „Mir hat’s immer Spaß gemacht“, sagt er. Zwar hätte ihn Ehefrau Elisabeth, die er 1958 kennengelernt hat, gern öfter zu Hause, aber sie weiß auch, dass ihm die Arbeit guttut.

Rüstiger Rentner mit Ratschlägen

„Wir führen eine sehr demokratische Ehe. Das Schönste in meinen Leben war, dass ich meine Frau kennengelernt habe.“ Jungen Leuten, die ihr Berufsleben noch vor sich haben, gibt der rüstige Rentner als Ratschläge mit auf den Weg: „Man muss von dem Beruf, den man ergreift, überzeugt sein.“ Und: „Lehrjahre sind keine Herrenjahre.“

Für die drei Azubis, die der Meisterbetrieb derzeit ausbildet, findet er lobende Worte. „Das sind liebe Jungs.“ Wie sie auf Nachfrage bestätigen, macht auch Colin Wiegand, Abdulrahim Hamada und Mohamad Kanaan der Beruf Spaß. Sie stehen kurz vor der Gesellenprüfung.