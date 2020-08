Dieter Bohlen als Werbe-Ikone: Beliebte Modekette schließt Store im Stern-Center

Lüdenscheid – Mit der Werbe-Ikone Dieter Bohlen wurde die Modekette Camp David in ganz Deutschland bekannt. Seit 2013 war Camp David auch im Stern-Center präsent. Doch das Kapitel endet.

Dieter Bohlen ist das Werbegesicht der Modekette Camp David

Auch im Stern-Center in Lüdenscheid war das Label präsent

Seit einigen Tagen sind die Schaufenster abgehängt

Nachdem es bereits einige Male Spekulationen über die Zukunft der Camp-David-Filiale im Stern-Center gab, sind die Türen nun endgültig verschlossen. Der Herrenausstatter, für den Dieter Bohlen als Markenbotschafter wirbt, hat die Filiale in Lüdenscheid aufgegeben. Das Unternehmen bestätigte das Aus.

Durch Dieter Bohlen (RTL) bekannt: Camp David verlässt Stern-Center - wegen Corona-Einbußen

Bereits im vergangenen Jahr gab es einen Ausverkauf und die Ankündigung, die Camp-David-Filiale im Stern-Center zu schließen. Das „Wir-schließen“-Schild wurde letztendlich aber doch wieder abgehängt. Camp David machte weiter. Bis vor einigen Wochen das endgültige Aus kam.

Das Mode-Label Camp-David gehört zur Clinton Großhandels-GmbH in Brandenburg. TV-Star Dieter Bohlen (Deutschland sucht den Superstar, RTL) wirbt bereits seit Jahren für Camp David. Die Lüdenscheider Filiale wurde als Franchise betrieben.

+ Dieter Bohlen (RTL, "DSDS") ist das Werbegesicht von Camp David. © picture alliance/Daniel Bockwoldt/dpa Camp David teilte auf Anfrage mit, dass sich der Franchisepartner und der Vermieter als Folge der coronabedingten Umsatzeinbrüche nicht „auf eine marktgerechte Miete“ einigen konnten.

Leerstand im Stern-Center soll rasch beseitigt werden - Steht Nachfolge schon fest?

Das Geschäft, das sich zwischen dem Schuhgeschäft Salamander und dem Bekleidungsgeschäft Brax befand, eröffnete 2013 seine Filiale in Lüdenscheid. Der Leerstand soll rasch beseitigt werden, kündigt Center-Manager Daniel Dalsasso an. Dalsasso hofft, schon in den nächsten Tagen einen Nachfolger präsentieren zu können.

Zuletzt hatte das Damenmode-Geschäft Gerry Weber seine Filiale im Stern-Center geschlossen. Es gab aber auch einige Neuverpflichtungen, so eröffnete Olymp&Hades einen Store im Stern-Center.

Von Nele Gerbersmann