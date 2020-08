Dieses Tier kostet die Stadt Lüdenscheid zusätzliche 200 000 Euro

200 000 Euro fallen zusätzlich für die Stadt an Kosten an.

Lüdenscheid - Die Folgen des Borkenkäferbefalls wird für die Stadt immer teurer. Nun geht es darum, die zusätzlich anfallenden Kosten aufzufangen.

Der Borkenkäfer wird immer teurer für die Stadt Lüdenscheid. Wegen des vermehrt notwendigen Holzeinschlags sind in diesem Haushaltsjahr 200 000 Euro zusätzlich aufzubringen. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird der Planungsausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch und der Rat am 7. September behandeln.

In der Beschlussvorlage heißt es, bekanntermaßen müssten vermehrt vom Borkenkäfer befallene Bäume gefällt und aus dem Wald abtransportiert werden, um einer weiteren exponentiellen Vermehrung der Käfer vorzubeugen. Es waren bereits überplanmäßig 125 000 Euro für diese Aufgabe vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2020 sei der Ansatz für Holzeinschlag bereits von 50 000 auf 250 000 Euro erhöht worden.

Mittlerweile zeichne sich ab, dass die Kosten des Holzeinschlags auch diesen Ansatz deutlich überstiegen und überplanmäßige Mittel in Höhe von 200 000 Euro erforderlich werden. Diese könnten durch Minderaufwendungen in Höhe von 200 000 Euro bei den Zinsen für laufende Kredite gedeckt werden.