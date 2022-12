Renommiertes Büro soll Lüdenscheider Stadtgarten neu planen

Von: Thomas Machatzke

Teilen

ks_vwd-ct02yjes-d0642768e6c39dd152db369d3435fcda.jpg © Machatzke, Thomas

Die Kölner Landschaftsarchitekten von Greenbox sind von der Stadt Lüdenscheid mit der Aufgabe der Neugestaltung des Stadtgartens rund ums Kulturhaus betraut worden. Marcus Müller, Leiter des Fachbereichs 6 (Klima- und Umweltschutz), ließ in der letzten Ratssitzung des Jahres die Katze aus dem Sack. „Ein national und international angesehenes Büro“, stellte er stolz fest.

Lüdenscheid - Was lange währt… Eigentlich hatte bereits im Sommer mit den ersten Baumaßnahmen (zum Beispiel mit dem Kleinspielfeld) begonnen werden sollen. Mit der Fortschreibung der Fördermittel ins neue Jahr war dann irgendwann komplett Gelassenheit bei der Umsetzung eingekehrt. Nun indes steht fest, dass es mit den Kölnern weitergeht. Ganz konkret am 9. Januar, wenn Marcus Müller mit dem Büro zusammensitzen wird, um die nächsten Schritte zu planen.

Die Ideenskizzen waren am Montag im Ratssaal zwar ausgehängt (von den drei Büros, die sich beworben hatten und die von einer Jury im Oktober bewertet worden waren), doch Müller betonte, dass es sich dabei bisher lediglich um Ideen handelt. Allenfalls weiß man nun, in welche Richtung das Team um Bürogründer Hubertus Schäfer denkt. Der nächste Schritt werde nun eine Bürgerbeteiligung sein, durch die Nachjustierungen auf den Weg gebracht werden könnten. Wann und wie diese Bürgerbeteiligung stattfinden soll, das werde Thema des Gesprächs am 9. Januar sein.



Das Büro Greenbox, das sich im Wettbewerb gegen die Landschaftsarchitekten Förder aus Essen und die nts Ingenieurgesellschaft aus Münster durchgesetzt hat, bringt Referenzen mit, die sich sehen lassen können. 2018 war es dabei, als der Deutsche Fußball-Bund einen neuen Campus und eine neue Akademie in der Zentrale in Frankfurt/Main angesiedelt hat. In Frankfurt hat Greenbox auch den Hafenpark gestaltet und die Messe erweitert. In Essen hat das Büro den Neubau Zollverein entworfen, in Brühl den Bildungscampus, in Aachen den Campus Grünenthal, in Lünen den Bürgerplatz, in Greven den Marktplatz und in Hamm die Kanalkante an der Innenstadt.



In der direkten Umgebung dürften dem einen oder anderen Lüdenscheider auch das Steinmüller-Gelände in Gummersbach oder das Westfalenbad in Hagen bekannt sein. 20 Jahre alt ist das Büro Greenbox, das mit seinen Standorten in Köln, Stuttgart, Osnabrück, Kassel und Bielefeld inzwischen zu den größten in Deutschland zählt.



Für den Lüdenscheider Stadtgarten sieht die erste Ideenskizze den Pumptrack als zentrales Element etwa auf halber Strecke zwischen LN-Verlagsgebäude und Haus der Vereine vor. Direkt neben dem Haus der Vereine an der Sauerfelder Straße könnte eine Boulebahn entstehen, der Multifunktionsplatz ist räumlich im oberen Bereich des Parks in Richtung Staberg vorgesehen. Direkt neben dem Pumptrack in Richtung Sonnenterrasse am Kulturhaus könnte nach erster Ideenskizze eine Kulturbühne entstehen. Der Bereich hinter den Bushaltestellen ist eher als Liegewiese konzipiert. Aber wie gesagt: Noch sind dies nur erste Ideen. Konkreter wird es erst im neuen Jahr. Dann allerdings mit Nachdruck, damit die ersten Maßnahmen dieses Lüdenscheider Prestigeobjektes schon bald angegangen werden können.