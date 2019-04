Dümmste Diebe: Posträuber bleiben in Lüdenscheid in Toilette hängen

Wie die Polizei berichtetet, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Dienstag. Die unbekannten Kriminellen schlugen demnach ein Fenster im Erdgeschoss der Postfiliale am Rathausplatz ein.

+ Die ehemalige Hauppost in Lüdenscheid ist heute noch eine Postbank-Filiale. © Cedric Nougrigat

Dieses führte jedoch keinesfalls in den Postraum, der auch Anlaufstelle für Kunden der Postbank ist, sondern in den Toilettenbereich, der vom weiteren Gebäudeteil der Post getrennt ist. So mussten sich die verhinderten Posträuber statt mit Geld, Briefmarken und Paketen mit Klopapier und Handseife auseinandersetzen.