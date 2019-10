Diese Partei will sich im MK organisieren

Lüdenscheid - Die Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Kurzform Tierschutzpartei) möchte sich im Märkischen Kreis organisieren und lädt am heutigen Freitag zum ersten Regionaltreffen Märkisches Sauerland ein.

Interessierte treffen sich am Freitag, 4. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Gaststätte „Der kleine Prinz“ in Lüdenscheid.

Die Tierschutzpartei gibt es deutschlandweit seit mehr als 25 Jahren und bald auch im Märkischen Kreis. Alle Parteimitglieder und alle Interessierten aus dem MK tauschen sich aus, diskutieren über politische Themen und planen Aktionen.

Dabei wird es nicht nur um tierschutzpolitische Themen gehen, heißt es in der Einladung.