Diese Lüdenscheider Schulen werden saniert / ARG-Schulleiter übt Kritik

Von: Leon Malte Cilsik

Symbolbild © Cedric Nougrigat

Um die Arbeit und wortwörtlichen Baustellen der Zentralen Gebäudewirtschaft an den Lüdenscheider Schulen darzustellen, präsentierten ZGW-Leiter Andreas Beckmann und Guido Nogga vom Ingenieur- und Bauwesen im Schulausschuss vergangene Woche einige Beispiele.

Lüdenscheid – Andreas Beckmann hob dabei eingangs hervor, dass die ZGW aktuell massiv unter Problemen wie Inflation, Lieferengpässen und Fachkräftemangel leide. Dennoch, fügte er mit Blick auf das im Klima- und Umweltausschuss diskutierte Kern-Projekt an, leiste die ZGW mit ihrer Arbeit an den Schulen einen großen Beitrag dazu, die Gebäude energieeffizienter zu machen und damit die städtischen Emissionen zu senken.

Den „energetischen Sanierungsanspruch“ der ZGW legte Nogga zunächst am Beispiel der Otfried-Preußler-Grundschule dar. Bis zum Frühjahr 2023 sollen hier die Vorhangfassade aus Waschbetonplatten abgebrochen, die tragende Stahlbetonfassade instand gesetzt und anschließend mit einem 18 Zentimeter dicken Wärmedämmverbundsystem beschichtet werden. Weitere Energieeinsparungen sollen dreifachverglaste Fenster inklusive eines speziellen Sonnenschutzsystems ermöglichen.

„Dabei bleiben die Oberlichtfenster frei, sodass auch bei runtergefahrenem Sonnenschutz Tageslicht in die Klassenräume fallen kann und keine zusätzliche Beleuchtung nötig ist“, erklärte Nogga, der es für möglich hält, den schulischen Energieverbrauch durch die Gesamtmaßnahme um zwei Drittel zu senken.

Bergstadtgymnasium als Beispiel

Beckmann führte die Präsentation mit dem Beispiel des Bergstadt-Gymnasiums (BGL) fort, über das die LN bereits ausführlich berichtet haben. Bis 2024 oder 2025 soll hier unter anderem für insgesamt 2,4 Millionen Euro die gesamte Dachfläche saniert werden, der erste Bauabschnitt sei fast abgeschlossen.

Dies gelte auch für die Sanierung der Flucht- und Rettungswege, welche aufgrund der nicht brandbeständigen Holzdecken nötig war und weitere 1,6 Millionen Euro gekostet habe – was Beckmann auch schon zu seinem nächsten Punkt brachte: „Durch geänderte Brandschutzbestimmungen bringen uns die ‘Wiederkehrenden Prüfungen’ (WKP), die wir an den Schulen alle drei Jahre durchführen, ständig neue Arbeit.“

Beispielsweise sei die Situation mit den Holzdecken an der Hauptschule Stadtpark ähnlich wie am BGL. An der Ida Gerhardi Schule habe die ZGW zuletzt einen Elektroverteiler mit Gipskarton einhausen müssen, um die Brandlast zu mindern. Auch verglaste Türanlagen seien ein allgegenwärtiges Thema. „Theoretisch dürfen Flure nicht länger als 35 Meter sein“, betonte Beckmann, der die WKP vor diesem Hintergrund als „alles andere als trivial“ bezeichnete.

Reaktionen aus dem Ausschuss

Der ZGW-Bericht wurde vom Schulausschuss letztlich einstimmig zur Kenntnis genommen, jedoch regte BGL-Leiter Dieter Utsch an, „nun, wo das Gerüst steht“, auch gleich Photovoltaikanlagen auf dem Schuldach zu installieren. Die statischen Voraussetzungen dafür seien gegeben.

Beckmann gab zu, dass sich dieser Schritt anbieten würde, fügte jedoch an, dass dafür eine Neufinanzierung nötig sei, da die Anlagen nicht Bestandteil der eigentlichen Maßnahmen seien. „Wir werden uns aber auf jeden Fall intensiver mit dem Thema beschäftigen“, versprach der ZGW-Leiter.

Deutlich kritischer äußerte sich daraufhin Sven Arriens, der neue Leiter der Adolf-Reichwein-Gesamtschule. „Ich habe mich als Schulleiter teilweise wirklich übergangen gefühlt“, klagte er im Ausschuss, „zwischenzeitlich habe ich ernsthaft überlegt, einzelne Schultrakte vorübergehend zu schließen.“

Denn an der Gesamtschule laufen aktuell ebenfalls Fassadensanierungen und Brandschutzarbeiten, von denen Arriens zum Schulstart überrascht worden sei.

Beckmann zeigte Verständnis und vereinbarte mit Arriens ein klärendes Gespräch für die Tage nach der Ausschusssitzung. Denn eine vernünftige Informationspolitik liege im Interesse beider Seiten.