Diese Schule muss Kinder ablehnen: Viele Eltern haben jetzt Gewissheit

Lüdenscheid - „Wir haben viele nette Gespräche mit den Eltern geführt, aber leider haben wir unterm Strich doch deutlich verloren“, sagt Daniela Schröder, Leiterin der Richard-Schirrmann-Realschule nach den drei Anmeldetagen für die weiterführenden Schulen.

64 Schülerinnen und Schüler sind in der Einrichtung am Buckesfeld angemeldet worden, im vergangenen Jahr waren es noch 90. „Klein, aber fein“, bilanziert die Schulleiterin, die ihren Kollegen eine gute Arbeit attestiert. An einigen Ecken und Enden müsse man aber noch schrauben.

„Hochzufrieden“ ist dagegen ihre Kollegin Christiane Langs-Blöink von der Theodor-Heuss-Realschule. „Mit 96 Anmeldungen können wir vier kleine schnuckelige Klassen bilden. Ich freue mich auch darüber, dass von den 96 insgesamt 60 reine Realschulempfehlungen sind.“ 2018 waren es ebenfalls 96 Anmeldungen.

Gleichbleibendes Interesse für das Zeppelin-Gymnasium

Stabil bleibt auch das Interesse fürs Zeppelin-Gymnasium. Wie im vergangenen Jahr verzeichnet Schulleiter Sebastian Wagemeyer 85 Anmeldungen. „Wir können drei Klassen bilden und alle aufnehmen. Das freut uns für die Kinder und die Eltern.“ Hinzu kommen 20 Schülerinnen für die Einführungsphase in die Oberstufe.

Auch Michaela Knaupe, Leiterin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, vermeldet stabile Verhältnisse. Wieder wurden 77 junge Schüler angemeldet: „Das bedeutet drei überschaubare Klassen. Sieben wurden für die Einführungsphase angemeldet.“

Leichter Anstieg am Bergstadt-Gymnasium

Dieter Utsch, Leiter des Bergstadt-Gymnasiums, freut sich über einen leichten Anstieg von 76 auf 82: „Das ist prima. Wir können alle aufnehmen und damit die Elternwünsche erfüllen. Hinzu kommen 18 Anmeldungen für die Oberstufe. Wir freuen uns auch über 39 neue Schüler für die Musikklasse.“

Leiter Frank Bisterfeld und sein Team von der Adolf-Reichwein-Gesamtschule sind sehr zufrieden mit 176 Anmeldungen. „Damit können wir gut leben. Das bedeutet sechs Klassen mit jeweils 27 Schülern. Zehn müssen wir nach einem festgelegten Auswahlverfahren ablehnen. 41 kommen für die Oberstufe hinzu. Bisterfeld freut sich über ein „konstant hohes Niveau“. Im vergangenen Jahr waren es sogar 190 Anmeldungen.