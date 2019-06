Die wachen Augen der Stadt

Diese Webcam nimmt den Rathausplatz auf.

Lüdenscheid - Wer sich schon einmal gefragt hat, wie die Stadt des Lichts aus der Vogelperspektive aussieht, für den könnte das Webcam-Angebot in Lüdenscheid interessant sein. An diesen verschieden Standorten in der Innenstadt filmen und fotografieren Kameras.