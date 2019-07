Diese Bands kämpfen ums letzte Bautz-Ticket - und Ihr könnt dabei sein

Für den Bandcontest „Get ready to Bautz“ hatten sich mehr als 30 Combos aus der Region beworben. Nach einer Vorauswahl treten nun acht Formationen gegeneinander an.

Die erste von zwei Vorrunden startet schon am kommenden Freitag, 12. Juli, in der Gaststätte Dahlmann. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 6 Euro.

+ Area 61

Die zweite Vorrunde findet eine Woche später am 19. Juli im AJZ Lüdenscheid statt. Jeweils die besten Bands der Vorrunden schaffen es ins Finale, das am 2. August über die Bühne geht. Neben dem Jury-Voting fließt auch die Reaktion des Publikums in die Bewertung mit ein.