Bücherei sucht nach Hobbyautoren - wer schreibt?

Lüdenscheid – „Bist du eine Rampensau? Schreibst du und möchtest deine Texte gerne mit anderen teilen? Dann melde dich noch an zur ,Offenen Lesebühne’“. So wirbt die Stadtbücherei um Teilnehmer für die Lesebühne, die am Dienstagabend ab 19 Uhr wieder am Graf-Engelbert-Platz veranstaltet wird.