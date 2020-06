Diebstahl in der Innenstadt: Junge Mädchen klauen mehrere Smartphones

Mehrere IPhones stahlen zwei junge Mädchen aus einem Geschäft in Lüdenscheid (Symbolfoto).

Lüdenscheid - Junge Mädchen griffen am Dienstagnachmittag zu und stahlen mehrere hochwertige Smartphones aus einem Shop in der Innenstadt. Sie werden nun polizeilich gesucht.

Zwei junge Mädchen stahlen am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr drei Smartphones (ein IPhone 11 Pro, Black und ein Iphone Pro Max) aus einem O2 Shop an der Wilhelmstraße. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatten sie die Handys von den Sicherungskabeln abgerissen und flüchteten dann in Richtung Sterngasse.

Die Mädchen werden wie folgt beschrieben: Sie seien 14 bis 15 Jahre alt, 1,55 bis 1,60 Meter groß, sollen hagere/zierliche Figuren haben und weiße Oberteile und bunte Röcke getragen haben. Ihre Haare seien dunkel und lockige sowie hüftlang. Beide Mädchen trugen laut Polizeiangaben blaue OP-Masken.