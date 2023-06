Diebstahl im Supermarkt: Polizei sucht Mann mit äußerst markantem Aussehen

Im Lagerraum eines Lüdenscheider Supermarktes griff ein unbekannter Dieb zu. Nun fahndet die Polizei nach dem Mann, der ein äußerst markantes Erscheinungsbild hat.

Lüdenscheid – Ein bisher unbekannter Täter trieb am Freitag gegen 10 Uhr sein Unwesen in einem Supermarkt an der Heedfelder Straße. Wie erst später auf einer Videoaufnahme ersichtlich wurde, hatte er laut Polizei im Lagerraum Wertgegenstände eines Mitarbeiters gestohlen und war kurz darauf aus dem Geschäft verschwunden.



Bei dem Täter handelt es um einen etwa 30 bis 45 Jahre Jahren alten Mann mit dickem Bauch und orange-roten Haaren (im Nackenbereich dünn und länger).

Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen orange-roten Oberlippen- und Kinnbart, ein beiges Basecap, eine dunkle Sonnenbrille auf der Basecap, ein schwarzes T-Shirt mit lila Aufdruck, oberhalb des Aufdrucks befand sich ein goldfarbener Schriftzug „Just“, eine dunkle knielange Tarnhose, weiße Socken, schwarze Sneaker, einen nato-oliv farbenen taktischen (Militär-)Rucksack und eine schwarze, schmale Umhängetasche.

Hinweise nimmt die Wache (Tel. 02351/90990) entgegen.