Frau blieb nur Euro aus Einkaufswagen: Schreckmoment an Discounter-Kasse im MK

Nur der Euro, den sie in den Einkaufswagen steckte, blieb der Lüdenscheiderin.

Beim Einkauf im vertrauten Discounter wurde eine Lüdenscheiderin Opfer von Kriminellen.

Lüdenscheid - Eine 87-jährige Lüdenscheiderin wurde am Freitagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Altenaer Straße bestohlen.

Sie hatte ihre Handtasche in den Einkaufswagen gestellt. An der Kasse suchte sie darin vergeblich nach ihrer Geldbörse. Sie muss ihr während des Einkaufs gestohlen worden sein.

Die Polizei warnt: Diebe schlagen immer wieder im vertrauten Einkaufsmarkt "um die Ecke zu". Deshalb sollten Kunden ihr Portemonnaie oder andere Wertsachen immer in Innentaschen von Jacken/Mänteln verwahren, keinesfalls aber mit oder ohne Handtasche in den Einkaufskorb legen.