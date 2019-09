Kaffee beim Bäcker - Rucksack weg

Lüdenscheid - Ein 64-jähriger Lüdenscheider wollte nur kurz einen Kaffee beim Bäcker trinken. Als er zu seinem Fahrrad zurückkehrte, war sein Rucksack weg.

Um in einer Bäckerei an der Bräuckenstraße Kaffee zu trinken, hat ein 64-jähriger Lüdenscheider sein Fahrrad am Samstag gegen 11.30 Uhr in einen Fahrradständer gestellt.

Obwohl er sein Rad beobachtete, nutzte ein Unbekannter einen günstigen Moment, um den am Rad befestigten Rucksack zu ergreifen und zu flüchten, teilte die Polizei mit.

In dem Rucksack steckten unter anderem Schlüssel, Kleidungsstücke, eine kleine Bohrmaschine sowie eine Geldbörse.