Diebstähle, Einbrüche, Feuer: Viel Arbeit für die Polizei

Lüdenscheid - Diebstähle, Einbrüche, Brandstiftung – die Polizei der Kreisstadt blickt auf ein ungewöhnlich arbeitsreiches langes Wochenende zurück. Den größten Schaden richteten bislang unbekannte Täter am Sonntagmorgen an der oberen Bräuckenstraße an.

Gegen 9.40 Uhr gingen oberhalb des Tierfutterhandels Fressnapf plötzlich drei Altpapiercontainer in Flammen auf. Die Behälter enthielten reichlich Papier und brannten bis auf die Räder nieder. Durch die Hitzentwicklung wurden nicht nur benachbarte Altkleider-Container in Mitleidenschaft gezogen. Auch die Leitungen einer Straßenlaterne schmorten bei dem Feuer durch. Die komplette Laterne – Wert: etwa 3000 Euro – muss ausgewechselt werden. Der Schaden an den Papierbehältern beläuft sich zusätzlich auf rund 1200 Euro.

Das Post-Sortierzentrum an der Noltestraße war am Freitag um 22.48 Uhr Schauplatz eines Einbruchsversuchs. Hier wollten die Täter ins Lager eindringen. Doch die Alarmanlage löste aus und schlug die Einbrecher in die Flucht.

In der Nacht zum Montag gruben Unbekannte an der Steinert drei Verkehrsschilder aus und nahmen sie mit. Dabei beschädigten sie die Einfassungen der Schilder. In der Zeit zwischen Donnerstag und Montag gelangten Einbrecher an der Schumannstraße in eine Garage und stahlen ein Fahrrad der Marke Canyon.

Im Waldgebiet von Buschhausen klauten unbekannte Diebe zwei Videokameras, die zur Wildtierbeobachtung aufgehängt worden waren. An der Herscheider Landstraße brachen Autoknacker am Sonntag oder Montag einen Honda Civic auf und entwendeten das Navigationsgerät. Im gleichen Zeitraum knackten Unbekannte am Blücherweg einen Chevrolet und ließen hier ebenfalls ein Navi mitgehen.

Sachdienliche Hinweise in allen Fällen nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 9 09 90 entgegen.