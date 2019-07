Diebeszug im Stern-Center: Polizei fahndet mit Fotos nach diesem Mann

Lüdenscheid - Mehrmals tauchte ein bislang unbekannter Mann in Geschäften im Lüdenscheider Stern-Center auf und ließ hochwertige Produkte mitgehen. Jetzt veröffentlichte die Polizei Fahndungsbilder.

Die Polizei in Lüdenscheid hofft auf den entscheidenden Hinweis, nachdem das Amtsgericht einer Veröffentlichung der Bilder aus Überwachungskameras zugestimmt hat.

Am 28. Januar 2019 gegen 12.31 Uhr, entwendete eine unbekannte männliche Person in der Parfüm-Abteilung der Drogerie Müller hochwertige Parfüms. Er legte diese zuvor in einen Einkaufskorb, um die Ware dann aber vor der Kasse aus dem Korb zu nehmen und einzustecken.

Am 26. Februar 2019, gegen 15 Uhr, erschien der selbe unbekannte Täter erneut in der Parfümabteilung und stahl nach der gleichen Masche erneut diverse Parfümflaschen.

+ Mit diesem Fahndungsbild sucht die Polizei nach dem Verdächtigen. © Polizei MK Zu guter Letzt war er in der benachbarten Parfümerie Douglas am 27. Februar 2019 gegen 12.31 Uhr aktiv. Nach der gleichen Masche nahm er auch dort diverse hochwertige Parfüms mit, ohne diese zu bezahlen.

Die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 02351/9099-0 oder 9099-6325) fragt nun: Wer kann Hinweise zu der hier abgebildeten Person machen?