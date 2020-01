Dreiste Diebe tauschen iPhone 11 gegen Attrappe aus - und keiner bemerkt den Unterschied

Dreiste Diebe tauschen in Lüdenscheid iPhone 11 gegen Attrappe aus (Symbolbild).

Erst acht Tage später fiel der Diebstahl auf: Täter hatten ein iPhone 11 gegen eine Attrappe ausgetauscht...

Lüdenscheid - Bereits am 10. Januar entwendeten zwei bislang unbekannte Täter ein Smartphone aus einem Mobilfunk-Geschäft an der Wilhelmstraße.

Dort hatten sich die Täter ein ausgestelltes grünes iPhone 11 Pro Max geschnappt, die Sicherung gelöst und dann eine Attrappe platziert.

Der dabei ausgelöste Alarm wurde zwar bemerkt, jedoch auf die dem Eindruck nach versehentlich gelöste Sicherung geschoben, teilt die Polizei mit.

Erst am 18. Januar fiel der Diebstahl auf. Am 21. Januar wurden die Videoaufnahmen gesichtet und am Donnerstag Anzeige erstattet.

