Diebe machen Beute auf dem Lüdenscheider Weihnachtsmarkt

Von: Olaf Moos

Symbolbild © dpa

Unbekannte Diebe haben am Wochenende ihr Unwesen auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Sternplatz getrieben.

Lüdenscheid - Laut Polizeibericht brachen die Täter in der Nacht zu Samstag zwei Weihnachtsmarkthütten auf und beschädigten einen sogenannten Kirmesgreifer.

Die Gesuchten traten nach Mitteilung der Polizei große Löcher in die Rückwände der Verkaufsstände und klauten hochwertige Weihnachtsbaum-Kugeln sowie mehrere Kerzen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mindestens 1000 Euro.



Um an Kuscheltiere aus einem Kirmesgreifer zu kommen, versuchten die unbekannten Täter, den Rollladen des Gerätes aufzuschieben. Dabei verkeilte die Abdeckung jedoch. Auch der Versuch, mit roher Gewalt zum Ziel zu kommen, scheiterte. An dem Kirmesgreifer entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.



Der Betreiber, dem die Hütten und der Greifer gehören, war am Freitagabend selbst bis 22.30 Uhr vor Ort. Während der Nacht schaute ein Sicherheitsdienst bis zum Samstagmorgen nach dem Rechten. Doch als der Besitzer am Samstagmorgen zum Sternplatz zurückkehrte, stellte er den Schaden fest – und erstattete Anzeige bei der Polizei.