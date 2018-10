Dieb räumt Bus am Lüdenscheider Busbahnhof leer

Lüdenscheid - Die Busfahrerin verließ ihren Bus nur für fünf Minuten - als sie zurückkehrte, war alles Geld und ihr Portemonnaie verschwunden. Es ist nicht der erste Fall im Kreis in dieser Woche.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Linienbusfahrerin während einer kurzen Pause am Lüdenscheider Busbahnhof im Sauerfeld bestohlen: Die Fahrerin hatte ihr Fahrzeug um 9 Uhr am Busbahnhof für fünf Minuten verlassen.

Diese kurze Zeit nutzte ein Unbekannter, um eine Sicherungsklappe auf- und abzureißen. Der Täter öffnete die Tür, leerte die Tageskasse und nahm die private Geldbörse der Chauffeurin an sich.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0.

Bereits am Dienstaghatte es einen ganz ähnlichen Fall am Busbahnhof in Iserlohn gegeben: Auch dort nutzte ein Unbekannter die Pause eines Busfahrers, um Bargeld aus dem Bus zu stehlen. Gegen 17.20 Uhr wurde ein Zeuge zufällig auf den Vorfall am Bahnhofsplatz aufmerksam. Er sah, wie sich der 44-Jährige Zutritt zum geschlossenen Bus verschaffte und Bargeld an sich nahm.