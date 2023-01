Die „Wiedergeburt eines tollen Formats“ im MK

Kunst und Kultur im Bürgerradio

+ © Salzmann Dr. Susanne Conzen (Galerie) und Dr. Eckhard Trox (Museen) plauderten bei Radio MK über ihre Pläne. © Salzmann

Nach mehrjähriger Pause belebten Museumsleiter Dr. Eckhard Trox und (neu) Dr. Susanne Conzen, Leiterin der Städtischen Galerie, am Dienstagabend die einstige Radioshow bei Radio MK.

Lüdenscheid - Vor Jahren hatten der Museumsleiter und Stefan Weippert, der frühere Chef des Kulturhauses, bereits im Bürgerradio über Kunst und Kultur sowie Neuigkeiten aus den beiden Einrichtungen geplaudert. Bei der Wiederaufnahme des Formats war am Dienstag denn auch Stefan Weippert als Special Guest aus Augsburg zugeschaltet.



Die Sendung hatten Trox und Conzen mit Ingo Starink von Media 4 Web produziert. Auf unterhaltsame Art und Weise, mit viel Musik und guter Laune unterhielten sich der Museumsleiter und die Leiterin der Städtischen Galerie beim Radiotalk über die derzeit in der Galerie laufende Ausstellung über Otl Aicher und die im Umbau befindliche neue Dauerausstellung des Geschichtsmuseums.



Zur „Wiedergeburt des tollen Formats“ gratulierte Stefan Weippert, der zum Einstieg in die Sendung über seine Tätigkeit im Parktheater im Kurhaus Göggingen in Augsburg berichtete. Als Bespieltheater sei das Theater in Augsburg mit dem Kulturhaus zu vergleichen, erklärte der frühere Kulturhausleiter. Der Unterschied sei, dass es dort deutlich mehr Veranstaltungen gebe. Geboten würden 180 Eigenveranstaltungen und 120 Mietveranstaltungen im Jahr. Auch auf das 1886 eröffnete Haus selbst, das von 1972 bis zu seiner Wiedereröffnung im Jahr 1996 umgebaut wurde und jetzt neuesten Maßstäben entspricht, kam er zu sprechen.



Wir warten auf den Zuwendungsbescheid.

Auf die Otl Aicher-Ausstellung konzentrierte sich das Gespräch über die Städtische Galerie. Die Ausstellung sei gut eingeschlagen, erklärte Susanne Conzen. Mit der Ausstellung widme sich die Galerie nicht der freien Kunst, sondern dem angewandten Bereich, der Graphik und dem Design. Nach wie vor werde jedoch auch die junge Kunst ihren festen Platz in der Galerie haben. Enge Verbindungen zwischen Otl Aicher und Lüdenscheid, dem Unternehmer Klaus Jürgen Maack und der Firma Erco zeigte sie auf. Zwischen Aicher und Maack sei eine Freundschaft entstanden.



+ Der Schriftzug des Unternehmens Erco stammt von Otl Aicher. © Jutta Rudewig

Die Zusammenarbeit habe bis zu Aichers Tod im Jahr 1991 gedauert. „Man kommt nicht zu Otl Aicher, wenn man nicht über Erco geht“, führte Susanne Conzen aus. Die Ausstellungsresonanz gehe weit über Lüdenscheid hinaus. Auch kunsthistorisch habe sich in der Galerie einiges getan. So sei mittlerweile das Werk des großen Lüdenscheider Malers Paul Wieghardt rundum erfasst. Auf die Schwierigkeiten, in einer Mittelstadt wie Lüdenscheid eine Dauerausstellung in einem Museum neu zu konzipieren, wies Eckhard Trox beim Radiotalk hin. Es müsse sichergestellt werden, dass die Schau auf lange Sicht attraktiv bleibe.



Auf die Zusammenarbeit mit dem renommierten Büro Duncan McCauley (Berlin) wies er hin. Derzeit seien die Umgestaltungspläne in der Vorentwurfsphase. „Wir warten auf den Zuwendungsbescheid.“ Das Team sei „voller Freude, dass wir das richtig gut schaffen.“



Weitere Radiosendungen mit Eckhard Trox und Susanne Conzen sind künftig im Zwei-Monats-Rhythmus an jedem ersten Dienstag im Monat ab 21.05 Uhr im Bürgerradio bei Radio MK zu hören.