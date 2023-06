Die Volmeregion und die Bahn: Doch Hoffnung auf eine frühere Lösung

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Brückenidyll in Brügge: Bald rollen die Bagger an. © Machatzke, Thomas

Die Wichtigkeit der Schiene ist auch für den Abgeordneten aus Bundestag und Landtag bei ihrer Initiative für Unterstützung für die Region betont worden. Doch wie hoch ist die Priorität für die Bahn in der Region tatsächlich, wenn Lüdenscheid mehr als zwei Jahre einen brachliegenden Bahnhof hat?

Lüdenscheid – Wer sich dieser Tage ein Bild davon machen möchte, wie es an der Bahnbrücke in Brügge vorangeht, der trifft vor allem eines an: die totale Ruhe. Die Volme, die im Juli 2021 diese altehrwürdige Brücke beim Hochwasserereignis so beschädigt hat, dass sie nun ersetzt werden muss, fließt ruhig. An den Rändern wuchert das Grün, die Brücke ist inzwischen um eine Weiche und ein paar Leitungen erleichtert worden – und wartet nun darauf, dass es weitergeht.



Im Dezember soll in Brügge eine neue Brücke stehen – und dann soll es auch wieder vorangehen „auf der Schiene“. Lüdenscheid selbst wird dann gut zweieinhalb Jahre abgeschnitten sein vom Bahnbetrieb. Schienenersatzverkehr gibt es, einen weiteren Bus, der als schnellere Variante über die Autobahn von Hagen zum Bahnhof nach Lüdenscheid fährt.



Bei der Initiative der Landes- und Bundestagsabgeordneten am Montag kam auch das Bahndesaster vor. Es steht mithin deutlich im Schatten des A45-Brückendesasters. Aber in letzter Konsequenz macht es Lüdenscheid noch schlechter erreichbar. „Wir müssen auch über die Schieneninfrastruktur sprechen“, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Florian Müller und sprach auch davon, mehr Güter auf die Schiene bringen zu wollen. Im Blick auch die Ruhr-Sieg-Strecke.



Die Volmeregion und die Bahn: Doch Hoffnung auf eine frühere Lösung

Das Statement Müllers war kein exklusives, auch seine Kolleginnen und Kollegen warben für Lösungen für die Bahn. Allein: Das kleine Wörtchen „auch“ war dann doch wieder Indiz, dass die Bahn in letzter Konsequenz nicht die oberste Priorität hat. In Dinslaken hat NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer in dieser Woche die abgesackte Emscher-Bahnbrücke besucht. Hier soll es schnell eine Behelfsbrücke geben, damit ein Hafen für den Güterverkehr zeitnah wieder angebunden wird. Aber Lüdenscheid? Hier gibt es keinen Hafen, von dem Güter schnell auf den Weg gebracht werden müssten.



So schnell Krischer in Dinslaken war, so sehr hat sich sein Ministerium zuletzt Zeit gelassen mit der Beantwortung einer Anfrage. Wie das Ministerium dazu stehe, dass die Bahn AG Schalksmühle nicht ansteuern will, obwohl der Bahndamm in Schalksmühle saniert sei, war die Frage. Mehr als drei Wochen hat das Ministerium für eine Antwort gebraucht. „Derzeit ist geplant, dass der Schienenverkehr auf der Strecke bis nach Dahlerbrück und Schalksmühle zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 wieder aufgenommen wird“, gibt das Ministerium dabei die Lesart der Bahn AG wieder. „Derzeit befindet sich der Nahverkehr Westfalen-Lippe jedoch in Abstimmungsgesprächen mit der DB, ob die Wiederaufnahme der Verkehre nicht doch zum Ende der Sommerferien erfolgen könnte. Eine Entscheidung wird zeitnah erwartet.“



Dass wiederum ist mehr als die Bahn AG öffentlich gemacht hat. Es könnte also doch noch etwas werden mit dem Anfahren des Bahnhofs in Schalksmühle vor dem Winter. Das Ministerium derweil drückt sich in seiner Antwort gleichwohl um eine Stellungnahme herum. Es gibt den Stand der Dinge wieder, dabei hatte es erklären sollen, wie es sich selbst positioniert, gerade mit Blick auf Probleme der Infrastruktur-Krisenregion im märkischen Südkreis. Stellungnahme Fehlanzeige. Kein Bekenntnis, keine Priorität.