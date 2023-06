Die Stadt als einziger Escape-Room - Baustellen in Lüdenscheid

Bis Gras über die Sache wächst: Das schiere Überangebot an Baken und Sperren sorgt dafür, dass auch schon mal etwas in Vergessenheit gerät wie hier am Eselsrücken. © Susanne Kornau

Baustellen-Belastung mittlerweile grenzwertig: Lüdenscheider und Auswärtige trotzen der Situation mit Geduld und Ignoranz

Lüdenscheid – „Entschuldigung, ich hab’s nicht gesehen.“ Ja, Schilderblindheit grassiert. Dieser junge Betroffene ist eigens zurückgefahren, um zu betonen, dass er zwar gerade falsch in die einseitig gesperrte Humboldtstraße gefahren ist, aber wie gesagt: Das gute Dutzend Schilder und die Warnbaken auf dem Weg dahin hat er einfach nicht gesehen. Dafür aber diejenige, die sich mal mittags an die viel befahrene Oberstadt-Kreuzung gestellt hat, um das tägliche Chaos hier zu dokumentieren.

Eine Mauersanierung macht die mehrwöchige, einseitige Sperrung der Humboldtstraße bergab erforderlich. Baken verengen deshalb gewohnte Wege, Schilder über Schilder stehen an allen Ecken, hier ergänzt durch eine abgedeckte Ampel, dort durch rote Kreise, Geradeauspfeile, Einfahrtsverbote. Sie gehen auf Nummer sicher, die Baustelleneinrichter. Leider nutzt es wenig. Gerade hat sich ein Bergheimer quer zwischen den beiden Baken am Spurbeginn festgefahren, weil er auf der Werdohler Straße auf die gesperrte Geradeausspur will. Vermutlich hat sein Navi darauf bestanden. Er hat Zeit, rückwärts zu rangieren, weil gerade die Kluser Straße grün hat, zwei Fahrer ihren Geradeauspfeil ignorieren und die Humboldtstraße herunterpreschen. Nächste Ausfahrt: Kampstraße. Geht doch!

Aus Richtung Oberstadttunnel schwenkt derweil ein grauer SUV scharf nach links, um direkt in die Humboldtstraße einzufahren. Respekt: Die Spitzkehre schafft nur, wer weit über die Busspur ausholt und bestenfalls auf Gegenverkehr achtet. Denn andere wollen auch irgendwohin, womöglich gar zeitgleich. Rote Ampeln, das fällt auch auf, schicken ihre Signale oft über die Köpfe hinweg.

Es muss ja weitergehen durch den Dschungel

Schau an, diesmal dreht ein grauer Wagen über die Spitzkehre und fährt zurück Richtung Oberstadttunnel. Dabei könnte er mit dem Linksabbieger aus der Königstraße kollidieren, der gerade eine Bakenlücke nutzt, kurz quer verharrt und sich dann einfädelt. Andere scheuen zwar die Bakenquerung, biegen aber trotzdem links ab, lassen die Verkehrsinsel rechts liegen und fahren dem Gegenverkehr auf seiner Spur entgegen, bis der Spurwechsel wieder möglich ist. All das dürfen sie natürlich nicht, aber zehn Jahre Baustellenerfahrung härten ab. Gehupt wird kaum. Die Lüdenscheider zeigen Verständnis, schaffen Platz, winken durch, geben Gas. Irgendwie läuft’s. Irgendwie tröstlich. Es muss ja weitergehen in diesem städtischen Dschungel mit seinem dichten Schilder- und Baken-Bewuchs.

Nun sind zwar Lüdenscheids Stadtfarben weiß-rot quergestreift. Aber so hatten sich das die Stadtväter damals wohl nicht gedacht, dass diese Farben einmal allgegenwärtig werden. Seit dem schicksalhaften Leuchtenfall von Ende Februar 2013 und der anschließenden Tunnelsperrung haben sich, so scheint’s, die Baustellenstauden ungehindert ausgesät. Neuerdings wachsen sogar einige fest: Vor dem Reidemeister stecken zwei im Boden. Das hat bestimmt seinen Grund, vermutlich sollen sie die Hausecke in 2,50 Meter Höhe davor schützen, angefahren zu werden. Trotzdem ist die Sorge da, dass die zumindest theoretisch mobilen Verkehrsmöbel festwachsen könnten, wenn sie lange nicht bewegt werden.

Wer in dieser Zeit Kontakt zu auswärtigen Autofahrern hat, die ein Ziel in der Stadt suchen, spürt: Sie fühlen sich komplett überfordert, hilflos, verloren zwischen Begrenzungen, Umleitungen, der Navi-Ansage und tollkühnen Manövern der anderen. Die Fülle verhindert den Überblick, führt zur eingangs beschriebenen Schilderblindheit. „Die ganze Stadt ist wie einziger großer Escape-Room“ – diese Einschätzung einer gestressten Auswärtigen bringt’s auf den Punkt. Willkommen im abgeschlossenen Raum, aus dem es keinen sichtbaren Ausweg gibt.

Hart im Nehmen

Und obwohl der Lüdenscheider hart ist im Nehmen, entwickelt er zunehmend eine Weiß-Rot-Allergie: Innenstadt, Altstadt, Ausfallstraßen, Zubringer, Autobahn – alles ist verengt, zugestellt, umgekehrt. Dazu kommen spontan aufpoppende Baustellen wie jüngst wegen einer auszuwechselnden Laterne an der Kluser Kreuzung oder nun – ausgerechnet – wegen der Herstellung von mehr Barrierefreiheit am Eselsrücken. Kurzum: Wer in irgendeiner Form noch mobil ist, wird ausgebremst. Dass es mittendrin noch Umleitungen für Fußgänger gibt, übersehen vor allem die, für die sie gedacht sind. Und so latschen sie längs der Baken, mit Kinderwagen oder ohne, mitten über die Fahrbahn, anstatt die Seite zu wechseln, dorthin, wo der Gehweg frei, der Weg sicher ist.

Natürlich wird nicht überall gebaut, wo Baken stehen. Manche der gewollten Engstellen sind Folge der Tunnelsperrung und somit freiwillige, wenngleich als notwendig erachtete Einschränkungen. Dass die Tunnelsperrung mitsamt der Folgen für die umliegenden Straßen so unendlich lange dauert – wer hätte das geahnt, hört man hinter vorgehaltener Hand aus der Stadtverwaltung. Die Weststraße mit dem kurzen Parkstraßen-Riegel gehört dazu, ein Abschnitt der Kölner Straße ebenso. Aber auch die weit entfernte Rechtsabbiegespur auf der Bahnhofsallee ist wegen des Tunnels gesperrt. Jochen Sulies, Sprecher der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) erläutert das wie folgt: „Seit der Tunnelsperrung fahren wir nicht mehr von der Bahnhofsallee nach links Richtung Tunnel.“ Alle Busse bögen nun nach rechts ab. Doch der Radius sei für Gelenkbusse sehr eng, weshalb sie von der linken Spur aus nach rechts abbiegen. Um Unfälle zu vermeiden, bleibe die rechte Spur daher gesperrt, sonst bestünde die Gefahr, „dass uns ein Autofahrer rechts überholt“. Das bleibe so, bis die Tunnelröhren endlich fertig sind, was man sich auch bei der MVG jeden Tag wünsche. „Lüdenscheid“, sagt Sulies, „kann jede Entspannung gebrauchen.“

Die ist nicht in Sicht. Stattdessen sind wir vermutlich Deutschlands größter Showroom für Schrankenzäune, Sicherheitsbaken, Leitbaken Typ 60 oder Standard, wahlweise pfeilförmig und doppelseitig, Klemmbaken, Wendebaken, mit Beleuchtung oder ohne, Hochreflexfolien im Bakendesign, zum Klappen, mit Standfuß als Warnbake, dabei rechts-/linksweisend, bis hin zur langen, dünnen Stele. Und was es online im Absperrladen nicht mehr gibt, hat die GVT. Die Gesellschaft für Verkehrstechnik sitzt in Hagen, also theoretisch ganz in der Nähe. Nachschub aus dem schier unerschöpflichen Miet-Lager ist gesichert. Seit Ende 2013 steht und liegt nicht nur im Tunnelumfeld das Geld auf der Straße. Die GVT-Mietkosten gab Straßen.NRW 2017 mit monatlich rund 3000 Euro an. Ob das heute noch reicht, darauf blieb Straßen.NRW auf Nachfrage eine Antwort schuldig.