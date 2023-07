Die schönsten Oldtimer im MK: Belle Époque am Sonntag an der Schützenhalle

Von: Susanne Kornau

Die Vorfreude steigt, nicht nur bei den Oldtimerfreunden im Sauerland: Die befinden sich im Vorbereitungsendspurt für Sonntag, 23. Juli, wenn zwischen 10 und 18 Uhr rund um die Historische Schützenhalle wieder Automobilgeschichte lebendig wird. Auch in der Halle werden wieder besondere Exemplare präsentiert. © kornau

Am Sonntag wartet einer Auswahl legendärer Automobilmodelle an der Schützenhalle am Loh. Oldtimer aus ganz Deutschland werden zu „Belle Époque“ erwartet.

Lüdenscheid – Es war auf der Fähre von Wangerooge zurück aufs Festland. Zwei Passagiere unterhalten sich über eine Oldtimerveranstaltung in Lüdenscheid. Darüber, dass sie ihren Familien-Bentley in die historische Schützenhalle auf dem Loh stellen werden – als eines von mehr als zwanzig seltenen, mitunter legendären Schmuckstücken auf vier Rädern. Da mischt sich ein weiterer Fahrgast ein: „Meinen Sie Belle Époque?“ – Man habe sich dann lange über die Veranstaltung unterhalten, schrieb der Bentley-Fahrer dem Orga-Team: „So klein ist die Welt – oder besser: So bekannt ist eure Veranstaltung.“

Wenn also am 23. Juli um 10 Uhr die ersten Fahrzeuge auf den Schützenplatz Loh rollen, so werden die Nummernschilder von der Anziehungskraft zeugen. Aus Bielefeld kam eine Nachfrage, aus dem Emsland reist jemand für einen schönen Tag an, das Schätzchen eigens auf dem Trailer, damit es keine unnötigen Autobahnkilometer auf dem Tacho hat. Selbst aus Leipzig werden Gäste erwartet – unter anderem mit einem Trabi-Cabriolet. Ein anderer Oldtimerfahrer hat eine deutlich kürzere Anfahrt: Detlev Kümmel, Galerist und TV-Experte für alte Schätzchen, mischt sich ebenfalls unter die Leute und ist schon neugierig auf das, was es diesmal zu bestaunen gibt – von rar bis rustikal.

Eine Anmeldung ist nicht nötig, nur ein paar Bedingungen gelte es zu beachten, betonen Martin Kornau und Jens Haack von den Oldtimerfreunden im Sauerland (Ofis): Das Treffen richtet sich an Pkw und Zweiräder bis Baujahr 1979. Jüngere Fahrzeuge mit H/07er-Kennzeichen sind ebenfalls willkommen.

Jeder Oldtimerfahrer bekommt zur Begrüßung an der Allee-Einfahrt einen Umschlag mit einigen Infos zur Veranstaltung, aber auch unter anderem mit einem Gutschein für den Besuch der Siku/Wiking-Modellwelt sowie Flyern, etwa zu Veranstaltungen wie der Musikalischen Autoshow mit Chormusik und Line Dance am 30. Juli im Autohaus Trimpop sowie eine Einladung zu Annotuck vom 4. bis 6. August auf der Burg Altena, wozu der Kreis als Veranstalter noch „schicke Oldtimer“ aus den 50er-Jahren sucht – ein Aufruf, mit dem er bei „Belle Époque“ genau richtig sein dürfte.

Die Großveranstaltung am Sonntag ist nur mit vielen Helfern zu stemmen. Dass es auch diesmal wieder gelungen ist, zahlreiche Freiwillige für eine Schicht (oder mehrere) zu gewinnen, freut das Orga-Team sehr. Ob in der Cafeteria im Hallenfoyer, am Getränkestand im Streetfood-Areal oder als Einweiser auf dem Platz – an allen Ecken und Enden werden helfende Hände gebraucht, damit alles möglichst reibungslos vonstattengeht und der verfügbare Platz optimal ausgenutzt werden kann. Dabei ist die Arbeit nicht nur auf den Sonntag beschränkt. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen; jetzt, im Endspurt, kommen Platzpflege, Hallendekoration, Wertmarken-Vorbereitung, Aufbauarbeiten und Feinabstimmung dazu.

Ein Augenschmaus nicht nur für Oldtimer-Freunde ist „Belle Époque trifft Motorblock“ an der Schützenhalle. © Kornau

Als Stärkung nach ausgiebigem Platz- und Hallenbummel wartet ein abwechslungsreiches Streetfood-Angebot. Auch die Kinder haben zu tun: Die Verkehrswacht baut ihren Kettcar-Parcours wieder auf. Seltene und originelle Fahrzeuge werden um die Mittagszeit wieder vor der Halle vorgestellt. Wer möchte, hat auch diesmal Gelegenheit, den normalerweise nicht so ohne Weiteres zugänglichen Turm der Schützenhalle gegen einen kleinen Obolus zu besteigen und einen Rundblick über das Treffen und die Stadt zu genießen. Auch Top-Speed-Moderator Martin Utberg wird wiederkommen und in und um die Halle Impressionen für eine seiner nächsten Sendungen sammeln.

Der Reinerlös der Veranstaltung, die sich vor allem über den Verkauf von Essen und Getränken finanziert, kommt der Bergstadt-Stiftung Lüdenscheider Schützenhalle und damit dem Erhalt der historischen Festhalle zugute. Dass die sich im besten (Sonnen-)Licht zeigen möge, ist die Hoffnung für Sonntag.

Näheres zum Programm und Ablauf finden Interessierte auch im Netz unter www.oldtimer-freunde-im-sauerland.de, eine Adresse, die direkt auf den Facebook-Auftritt des Teams weiterleitet. Dort finden sich dann auch Parktipps im näheren Umfeld für die Besucherfahrzeuge.