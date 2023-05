Die schönsten Autos der Region machen Station auf dem Rathausplatz 

Oldtimer-Rallye

Die Oldtimer-Rallye des Lions-Clubs Lüdenscheid-Lennetal endete am Sonntag traditionell auf dem Rathausplatz.

Lüdenscheid – 76 Fahrzeuge sind am Morgen in Herscheid gestartet, 76 sind schließlich auch mit ihren gut gelaunten Fahrerteams auf dem Rathausplatz in Lüdenscheid angekommen: Die 17. Oldtimer-Rallye des Lions-Clubs Lüdenscheid-Lennetal war ein voller Erfolg.

Startpunkt war der Parkplatz der Firma Alberts in Herscheid, von wo aus es zunächst durch den südwestlichen Märkischen Kreis ging. Mittagspause war beim Räderwerk der Firma Otto Fuchs in Meinerzhagen. Die zweite Hälfte der Ausfahrt führte dann um die Listertalsperre.

+ Nicht nur die historischen Karosserien wurden nach der Zieleinfahrt bestaunt, sondern auch das Innenleben. © Görlitzer, Bettina

Diese Etappe wurde allerdings wegen der Wettervorhersagen, die ab dem frühen Abend Regen angekündigt hatten, etwas verkürzt. So sollte gewährleistet werden, dass gerade die vielen Teilnehmer mit Cabrios trocken nach Hause kamen.

Die Strecke war extra so ausgearbeitet worden, dass Umleitungen und möglicher zusätzlicher Stau wegen der Brückensprengung umfahren wurden. Jeder Teilnehmer bekam aber einen „Brückensprenger“ in flüssiger Form aus dem Hause Krugmann.

Da es sich bei der Rallye vor allem um eine Veranstaltung für den guten Zweck handelt, soll der Spaß im Vordergrund stehen – so waren auch die Aufgaben gestellt, die es unterwegs zu absolvieren galt. So mussten unter anderem Bälle aus dem fahrenden Wagen in Eimer geworfen oder das Auto bergab rollen gelassen werden. Dazu galt es, einige Schätz- und Oldtimerfragen zu beantworten.

+ Zur Siegerehrung drängten sich Teilnehmer und Gästen zwischen den Autos. © görlitzer

Im vergangenen Jahr, als die Pandemie noch für Einschränkungen sorgte, brachte die Rallye einen Erlös von 15 000 Euro für das Lüdenscheider Hospiz. Cheforganisator Guido Schulte hofft auf ein ähnlich gutes Ergebnis in diesem Jahr.

Oldtimer-Rallye im MK: Die Platzierungen

Bewertet wurden die Fahrzeuge je nach Baujahr in drei touristischen und zwei sportlichen Klassen, wobei die jüngsten zugelassenen Autos aus dem Jahr 1989 stammten.

In der ältesten touristischen Klasse bis Baujahr 1960 waren diesmal nur fünf Wagen am Start, merkte Guido Schulte bei der Siegerehrung an: „Ich würde mich freuen, wenn das wieder mehr wird.“ Das älteste Auto im Feld war ein Mercedes Benz aus dem Jahr 1953. Der erste Platz ging an Erhard und Marianne Schönenberg mit einem BMW V8 Barockengel aus dem Jahr 1960.

In der Klasse 1961 bis 1975 gewannen Simon und Dominik Kosorz aus Halver mit einem Mercedes Benz 220 D aus 1969. In der Klasse 3 (Baujahr 1976 bis 1989) lagen Christoph Bednarek und Sarah Grinde aus Radevormwald vorne, mit einem VW Käfer 1303 Cabrio.

In der sportlichen Klasse 5 – bis Baujahr 1975 – gewannen Wilfried Oeckinghaus und Robin Brand aus Meinerzhagen mit einem Porsche 356 C aus 1964.

In der sportlichen Klasse 6, Baujahr 1976 bis 1989, gewannen Boris und Anja Jankiewicz aus Holwickede mit einem Porsche 911 Carrera aus 1986. Schulte lud nach der Siegerehrung bereits für den 5. Mai 2024 zur 18. Oldtimer-Rallye ein.

Die Oldtimer Rallye reihte sich am Sonntag ein in eine ganze Reihe von Events in Lüdenscheid. Viele Schaulustige kamen direkt vom Public Viewing der Brückensprengung auf den Rathausplatz.

Rubriklistenbild: © Görlitzer, Bettina