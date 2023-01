Rotnasen-Rosalie will endlich schwimmen lernen

Von: Jutta Rudewig

Die Rotnasen der Alten Schule laden ein zu einem vergnüglichen Sonntagnachmittag. © Rudewig

Rosalie, Cruso, Zippel, Nase, Pünktchen und Tutti Peperoni wollen für einen vergnühlichen Nachmittag sorgen. Zusammen sind sie die Lünsche Rotnasen, die hauseigene Truppe der Kulturwerkstatt Alte Schule.

Lüdenscheid - Die Lünsche Rotnasen präsentieren nach erfolgreichen Auftritten in der Kulturwoche und beim Stadtparkfest das kurzweilige Bühnenprogramm „Clowns for kids“ für Kinder ab sechs Jahren. Gespielt wird am Sonntag, 29. Januar, ab 15 Uhr in der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule an der Altenaer Straße. Einlass ist ab 14.45 Uhr.

Eine lustige Nummer löst die nächste ab, heißt es über das Programm dieses Nachmittags: Rosalie will endlich schwimmen lernen, Clown Cruso versucht sich als Hausmeister, Zippel zeigt, was er beim Fußballspielen drauf hat, Nase will einen Kuchen zum Geburtstag verschenken, Pünktchen versinkt in Seifenblasen und Tutti Peperoni feiert mit Lilli.



Die Clownstruppe hat ein buntes Programm für Kinder zusammengestellt. © Wewers

Erwachsene zahlen im Vorverkauf 20 Euro, an der Tageskasse 25 Euro, Schüler und Studenten, Langzeitarbeitslose, Menschen mit Behinderungen 15 bzw. 20 Euro und Kinder bis 12 Jahren, Erwachsene als Begleitung von mindestens einem Kind unter 13 Jahren sechs Euro im Vorverkauf an der Tageskasse zehn Euro. Zu haben sind die Tickets bei eventim-light.