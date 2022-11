Die Radtour seines Lebens: Lüdenscheider fährt bis nach Marokko und zurück

Von: Leon Malte Cilsik

Portugal hat Paul Stania besonders mit seiner Architektur beeindruckt. Hier steht er an der Atlantikküste in Lagos. © Paul Starnia

55 Tage und 5300 Kilometer waren der Plan, 45 Tage und 4500 Kilometer sind es geworden. Der Lüdenscheider Paul Stania ist zufrieden mit der Bilanz seiner Radreise.

Lüdenscheid – In den vergangenen Monaten ist er mit Karl Erich Wessler aus Wehrden nach Marrakesch gefahren – inklusive einiger Bus- und Bahnfahrten umfasste ihre Tour 8300 klimafreundliche Kilometer und führte die beiden durch acht Länder bis nach Afrika.

„Es war eine unvergessliche Tour“, schwärmt der 66-Jährige, der im LN-Gespräch stolz eine rund 500 Bilder und Videos umfassende Diashow präsentiert. Ein kurzer Rückblick: Mitte September sprachen wir schon einmal mit Stania über sein Vorhaben. Geplant war, zu dritt am 15. September in Mülheim an der Ruhr aufzubrechen. In akribisch durchgeplanten Tagesetappen von durchschnittlich 100 Kilometern sollte es über Deutschland, die Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal und Gibraltar bis nach Marokko gehen. Genauer gesagt nach Marrakesch.

Zurück in Deutschland, hat Paul Stania seine Eindrücke in einer rund einstündigen Diashow festgehalten. © Malte Cilsik

Nachts wollten die Radreisenden in Unterkünften einkehren und auch bei der Verpflegung auf die lokale Gastronomie setzen. So sollte das Gepäck auf zwei Radhosen, Trikots und Unterhemden, eine Regenjacke und Regenhose sowie ein normales Outfit für den Abend beschränkt werden – und damit unter zehn Kilogramm bleiben.

All das ist auch in etwa so passiert, nur brach der Barntruper Hubert Weishaupt die Tour nach acht Tagen in Caen ab. Und Stania und Wessler konnten mit einer Zugetappe nach Bordeaux anschließend ordentlich Zeit sparen. Aber beim 100er-Schnitt und den insgesamt acht Ländern ist es geblieben.

„Es ist ganz normal, dass bei so einer Tour nicht alles wie geplant läuft, da kann man sich noch so akribisch vorbereiten“, resümiert Stania, „im Endeffekt haben wir unser Ziel in Marrakesch aber erreicht und konnten auf der Rückreise sogar noch einige Bonuskilometer im Sattel sammeln.“ Denn ihren Rückweg hatten Stania und Wessler bis zuletzt offen gelassen und sich im Endeffekt für eine Route entlang der Mittelmeerküste entschieden (siehe Karte).

Die besagten 8300 Kilometer: Blau markiert sind Rad-etappen, rot Bus- und Bahnfahrten. © Stania

Fazit zur Radreise

Und wie fällt nun Stanias Fazit aus? „Ich kann nur jedem empfehlen, einmal eine solche Erfahrung zu machen. Man verlässt die eigene Komfortzone, hat aber parallel den Luxus, fremde Länder und Kulturen hautnah erleben zu können.“ Und das alles ohne ein schlechtes Gewissen ob der eigenen Art der Fortbewegung.



„Menschlich haben wir ausschließlich positive Erfahrungen gemacht und das auch in jedem Land“, sagt Stania, dem dabei besonders eine Familie in Marokko in Erinnerung geblieben ist: „Dank mangelnder Ortskenntnisse hatten wir uns eine Unterkunft in einem gleichnamigen Dorf 250 Kilometer entfernt gebucht und standen abends um 18 Uhr ohne Schlafmöglichkeit irgendwo zwischen Casablanca und Marrakesch. Dort hat uns dann eine Familie bei sich zuhause untergebracht, ohne irgendetwas dafür zu verlangen.“

Die Offenheit der Menschen hat mich nachhaltig beeindruckt.

Und das sei bei Weitem nicht die einzige positive Erfahrung, die Stania aus dem muslimisch geprägten Land in Erinnerung bleibe: „Die Offenheit der Menschen hat mich nachhaltig beeindruckt.“ Körperlich hatte der Lüdenscheider keine Beschwerden, im Gegenteil: „Ich fühle mich nach der Reise so fit wie nie und bin auch ein paar Kilo leichter.“

Tipps für Radreisende

Ein paar praktische Hinweise: Stania ist über die Webseite des ADFC auf das von Wessler geplante Vorhaben aufmerksam geworden. Vorab trainiert hatte er nicht spezifisch – einige längere Touren von Lüdenscheid aus und die aus vier- bis fünftausend durchschnittlichen Jahreskilometern auf dem Rad resultierende Grundfitness sollten reichen. Die Radinfrastruktur fand Stania in Frankreich am besten, die Unterkünfte seien – zumindest abseits der „Touristenhochburgen“ – in Marokko und Portugal am günstigsten gewesen.

Gebucht haben die Radreisenden ihre Unterkünfte jeweils am Nachmittag über eine bekannte Buchungswebseite, was Stania aufgrund der großen Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten und der teilweise integrierten Bezahlfunktion als sehr angenehm empfand. Am Ende habe er 70 Euro pro Tag ausgegeben.

Zwar schwelgt Stania derzeit noch in Erinnerungen, dennoch liegt die Frage nach zukünftigen Projekten nahe. „Ob ich noch einmal so eine große Tour mache, weiß ich noch nicht. Ich kann es mir aber gut vorstellen.“ Auf jeden Fall möchte Stania auch weiter auf dem Rad andere Länder erkunden. So plant er für das nächste Jahr bereits eine Alpenüberquerung mit seiner Frau auf der bekannten Radroute Via Claudia Augusta.