Immer mehr wollen Hund abgeben: „Die Pfötchenhilfe ist keine Aufnahmestelle“

Von: Leon Malte Cilsik

Die beiden Vorsitzenden der Lüdenscheider Pfötchenhilfe Monika Dobner (links) und Judith Schüler appellieren an die Lüdenscheider Tierhalter, Verantwortung für ihre Vierbeiner zu übernehmen. © Malte Cilsik

In den vergangenen Wochen häufen sich bei der Lüdenscheider Pfötchenhilfe die Anfragen für eine Abgabe oder Vermittlung von Haustieren. Dabei ist der Verein keine Aufnahmestelle und mit seiner eigentlichen Aufgabe - der Hilfe für bedürftige Tierhalter - mehr als genug ausgelastet.

Lüdenscheid – „In der letzten Zeit häufen sich die Anrufe von Leuten, die ihren Hund abgeben wollen oder müssen. Wir sind keine Tiervermittlung. Wir helfen in Notfällen, bei Krankheit oder Tod des Besitzers. Aber nicht, wenn der Hund abgegeben werden soll, weil es nicht mehr passt.“

So der Wortlaut eines aktuellen Facebook-Beitrags von Monika Dobner, 2. Vorsitzende der Lüdenscheider Pfötchenhilfe. Dahinter steht der dringende Appell, Verantwortung für das eigene Tier zu übernehmen und sich dieser schon vor dem Kauf bewusst zu sein. Denn zwar hilft der Verein bedürftigen Tierhaltern, doch ist er mit den wirklich dringenden Fällen aktuell schon mehr als genug ausgelastet.

„Von den Anrufern bekommen wir häufig zu hören, dass sie nun nicht mehr im Homeoffice arbeiten und ihr Tier entsprechend den ganzen Tag alleine ist oder das Haustier krank und dadurch anstrengend geworden ist“, sagt Dobner. „Ich finde das unmöglich, da müssen wir knallhart bleiben. Wer sich einen Hund oder eine Katze anschafft, sollte darüber nachdenken, dass dies Verantwortung für meistens über 15 Jahre bedeutet und das Tier auch mal krank wird.“

Zum Jahresbeginn habe sie vier solcher Anfragen in einer Woche erhalten – sonst habe es alle paar Monate mal jemand versucht. „Wir bemerken deutlich, dass sich während der Pandemie viele Menschen ein Haustier angeschafft haben, ohne sich der Langfristigkeit dieser Entscheidung bewusst zu sein.“

Egal wie voll die Regale sind, derzeit werden sie bei jeder Ausgabe wieder leer. © Malte Cilsik

Dabei sei die Pfötchenhilfe aktuell auch mit ihrem eigentlichen Aufgabengebiet, der Unterstützung von bedürftigen Tierhaltern, gut beschäftigt. „Aktuell kommen immer mindestens 50 Leute zur Ausgabe und jedes mal werden es mehr“, so Dobner, die als mögliche Ursachen die steigenden Futterpreise und Flüchtlinge mit ihren Tieren aus der Ukraine nennt. Noch vor wenigen Monaten habe der Durchschnitt bei etwa 30 Leuten pro Ausgabe gelegen.

„Aktuell versorgen wir damit weit über 200 Tiere“, sagt Dobner. Sie ist sicher: „Wenn das so weitergeht, können wir einen Aufnahmestopp nicht mehr vermeiden.“ Schon jetzt müsse der Verein für jede Ausgabe Futter zukaufen – die Spenden alleine würden nicht mehr genügen.

Doch wird das Geld auch an anderer Stelle immer dringender benötigt: Die neue Gebührenordnung bei Tierärzten seit November 2022 stelle viele Halter vor Probleme. „Für eine einfache Untersuchung zahlt man jetzt 28 statt 18 Euro, werden Medikamente benötigt, liegen die Kosten meist weit über 50 Euro“, sagt Dobner.

Insbesondere Kunden der Pfötchenhilfe können sich das oft nicht leisten – der Verein bietet daher in Notfällen an, die Tierarztkosten zu begleichen. Die Kunden können den Betrag dann in Raten zurückzahlen. Das Angebot werde laut Dobner immer öfter in Anspruch genommen: „Aktuell haben wir über 10 000 Euro an offenen Tierarztkosten. Davon könnten wir eine Menge dringend benötigtes Futter kaufen“, sagt die 2. Vorsitzende. Denn nicht alle Kunden würden das Geld zuverlässig zurückzahlen und selbst wenn, dauere es bei durchschnittlichen Raten von zehn Euro pro Monat einfach lange, bis es wieder bei der Pfötchenhilfe ankommt.

Ausgabezeiten und Spendeninformationen

In der Regel finden am zweiten und vierten Samstag im Monat von 11 bis 13 Uhr Ausgaben an der Jahnstraße 15 statt. Mit einem entsprechenden Einkommensbescheid ist dann auch eine Registrierung möglich. Futterspenden werden ebenfalls in diesem Zeitfenster, nach telefonischer Absprache unter 01 57/74 27 80 53 oder an vielerorts aufgestellten Futterboxen entgegengenommen.

Geldspenden sind über die IBAN DE58 4585 0005 0000 3572 69 möglich. Auch eine Vereinsmitgliedschaft kann helfen, die Formulare gibt’s auf Facebook oder der Pfötchenhilfe-Webseite.