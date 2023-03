A45-Sperrung: Lüdenscheider Pflegedienste in Düsseldorf

Von: Thomas Machatzke

Die Pflege in Lüdenscheid steht durch die Sperrung unter immensem Kostendruck. © Tim Wegner

Eine Delegation aus Lüdenscheid ist im Gesundheitsministerium in Düsseldorf vorstellig geworden. Das Anliegen: Hilfen für den immens durch die Brückensperrung belasteten Pflegesektor in Lüdenscheid.

Lüdenscheid – Die A45-Sperrung ist für viele Bereiche des Lebens in Lüdenscheid sehr belastend. Auch für die ambulante Pflege. Die Pflegedienste brauchen in vielen Lüdenscheider Ortsteilen inzwischen deutlich länger, um vom einen Pflegebedürftigen zum nächsten zu kommen. Die Arbeit ist in der normalen Zeit nicht mehr zu bewältigen. Der wirtschaftliche Schadens ist immens.

Am Donnerstag war eine Delegation aus Lüdenscheid mit Bürgermeister Sebastian Wagemeyer an der Spitze zu Gast im Gesundheitsministerium in Düsseldorf. Dort hatte sich eine Abteilungsleiterin, die mit der Koordination im Krisenfall betraut ist, Zeit genommen. Neben Wagemeyer waren Susanne Löffler, Anja Weber (beide Stabsstelle Demografie/Sozialplanung der Stadt), Caritas-Direktor Stefan Hesse für die AG Wohlfahrt sowie Myra Mani und Florian Wilms vom Verein „Zukunft Pflege Südwestfalen“ mitgereist in die Landeshauptstadt – mit dem Ziel, finanzielle Unterstützung für die Pflege vom Land möglich zu machen. Auch Vertreter des BKK-Landesverbandes und des Verbandes der Ersatzkassen nahmen an dem Gespräch teil.



Das Ergebnis? „Nichts Greifbares“, sagt Stefan Hesse, „das ist ein schweres Steineklopfen. Die üblichen Mechanismen greifen in unserem Fall nicht. Es sind jetzt erst einmal Prüfanträge abzuarbeiten.“ Es werden mithin Lösungen gesucht, wie man Subventionen für die Pflege in einem Krisengebiet rechtfertigen kann – ohne bisher eine Idee zu haben, wie dies rechtlich laufen könnte.



„Die Situation für die Pflege ist dramatisch“, sagt Hesse, „die Pflegedienste haben keinen Speck, mit dem die Verluste aufgefangen werden könnten. Die Budgets sind endlich. Und die höheren Kosten umlegen auf die Pflegebedürftigen oder eine Leistungsabsenkungen nur für die Menschen in Lüdenscheid? Das geht doch alles auch nicht. Klar ist aber: Dies fünf Jahre lang durchzustehen, das ist für die Pflegedienste ein Brett...“



Am Donnerstag wurde auch noch einmal in Richtung Wirtschaftsministerium geschaut. Der Industrie hat man Hilfen durch Kredite offeriert. Für die Pflegedienste aber ist das kein Modell, denn sie werden realistisch nie das Geld erwirtschaften, um diese Kredite zurückzuzahlen. Abhilfe soll nun geschaffen werden durch Zusammenarbeit der Dienste, logistische Optimierungen, um gerade in Gebieten der Umleitungen Zeit zu sparen. Aber das wird nicht reichen. „Diese Situation hat’s noch nie irgendwo gegeben. Dafür ist nichts vorgesehen“, sagt Hesse, „aber unsere Hoffnung bleibt trotzdem, dass wir ein Stück weiterkommen.“ Alles andere will sich der Caritas-Direktor gar nicht ausmalen.