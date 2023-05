Die Palmen stehen bereit: Der Mamanuca-Stadtstrand startet wieder

Von: Carolina Ludwig

Noch ist der Mamanuca Strand eine Baustelle. Bis Samstag wollen Ioannis Tsilikas (Foto) und Gaetano Stillavato weitestgehend bereit sein. © Cornelius Popovici

Die Bagger stehen bereit, die Palmen, die sie einpflanzen sollen, auch, Sand wird noch nachgeliefert: Am Bahnhofsgelände stehen die letzten Vorbereitungen an, denn spätestens ab dem ersten Juniwochenende soll in Lüdenscheid wieder der Stadtstrand Mamanuca eröffnen.

Lüdenscheid – Ursprünglich zu Zeiten von Abstandsgeboten und Lockdowns eingeführt, gehen die Veranstalter Gaetano Stillavato und Ioannis Tsilikas mittlerweile in die vierte Saison – und investieren kräftig in den Standort.

„Fast 30 000 Euro“, sagt Tsilikas, seien alleine für diese Saison in das Areal geflossen. Ein finanzielles Risiko, dass die beiden Veranstalter von „der Großstadtjunge“ gerne in Kauf nehmen, um den Besuchern etwas zu bieten. Der Stadtstrand wächst ein wenig, in diesen Tagen werden noch etwa 100 Tonnen feinster Kristallsand geliefert. Auch zusätzliche Tische wurden bestellt. „Wir machen es etwas gemütlicher, ein bisschen mehr Beachbarcharakter“, erklärt Tsilikas. Für Lichterketten wurden außerdem einige Pfeiler in die Erde gebracht – mit stabilem Betonfundament, um in der Zukunft den Strand bei Bedarf auch überdachen zu können. Ein weiterer Unterstand mit einem Kicker und anderen Beschäftigungsmöglichkeiten soll ebenfalls gebaut werden – „ein Carport, aber in cool“, nennt es Tsilikas. Investitionen in einen Standort, der eigentlich für die Erweiterung der Fachhochschule gedacht ist? „Solange es möglich ist, bleiben wir hier. Wenn es nicht mehr geht, würden wir versuchen, umzuziehen“, sagt Tsilikas dazu und ist guter Dinge, dass dem Stadtstrand am Bahnhof noch ein paar Jahre bleiben.

Ärgerlich für die Veranstalter: Die Brandserie in Lüdenscheid hat auch Mamanuca nicht verschont. Künstlerisch gestaltete Mülltonnen und eine Hütte brannten ab, Tsilikas geht von 10 000 Euro Sachschaden aus. „Das Geld hätten wir gerne investiert“, sagt er.

Mit den wichtigsten Arbeiten – das Dach und das Carport sind eher für die Zukunft geplant – wollen Tsilikas und Stillavato bis Samstag „fast fertig“ sein, damit man bei gutem Wetter spontan im Mai eröffnen kann. „Das wäre dann ein Kaltstart“, sagt Tsilikas, das offizielle Opening ist am 3. Juni mit dem ersten End of the Line Open Air „Tage wie diese“ geplant. Am 18. Juni soll ein Frauen-Flohmarkt stattfinden, am 8. Juli kommt der DJ Jonjo Jury zu „Jonjo Jury and Friends“ und am 5. August folgt mit „Shut up and dance“ eine altbekannte Ausgabe des End of the Line. Geplant ist das Season Closing für den 2. September. Davor freuen sich die Veranstalter auf viele gemeinsame Sommerabende am Strand.

Spätestens am ersten Juni-Wochenende – bei gutem Wetter auch früher – soll am Stadtstrand Leben einkehren. © Cornelius Popovici

„Donnerstags werden wir Afterwork-Partys anbieten, freitags sind wir schon sehr stark von Unternehmen oder auch für eine Hochzeit gebucht, ich musste letztens schon jemandem absagen. Samstags ist dann Bar und DJ angesagt“, gibt Tsilikas einen Überblick. Besonders stolz sind die Veranstalter auch auf die Mamanuca-Sonntage: Gemeinsam mit der Lüwo bieten sie an sieben Sonntagen in den Ferien ein Kinderprogramm an. Mit Hüpfburgen, dem roten Spielmobil, den Lightnings und Clowns and Company. Wann genau was stattfindet, kommunizieren die Veranstalter fast ausschließlich über die sozialen Netzwerke. Gerade für samstags empfiehlt Tsilikas, unter 01 74 / 5 77 17 38 zu reservieren.

„Wir wollen der Stadt was wiedergeben“, sagt Tsilikas und die Vorfreude ist ihm deutlich anzumerken. „Das ist im Winter immer eine richtige Durststrecke. In den letzten zwei, drei Monaten vor Eröffnung ist es am schlimmsten. Das fehlt uns total“, sagt er. „Sehr, sehr dankbar“ sei das Mamanuca-Team daher auch für die Unterstützung der vielen Sponsoren und der Unternehmen, die bei den Umbauarbeiten geholfen und die eine oder andere kostenlose Überstunde geleistet haben.