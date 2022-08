Die neuen Azubis im Märkischen Kreis

6 / 9

Zehn Azubis haben am vergangenen Wochenende ihre Ausbildung bei der Firma Alberts mit einer zünftigen Azubi-Fahrt begonnen. Wie auch in den Vorjahren schon ging es für die Neulinge bei Herscheids größtem Arbeitgeber wieder ins Münsterland, in das so genannte Beverland Resort. Natürlich nicht allein: „Wir möchten, dass unsere neuen Auszubildenden direkt vom Start an, Leute bei uns im Unternehmen kennen, deshalb findet diese Fahrt immer mit allen Azubi-Jahrgängen und Ausbildern statt. In ihrer ersten Auszubildendenwoche kennen dann die Neuen schon den Rest der Azubis, egal ob kaufmännisch oder gewerblich-technisch“, sagt René Groll, Ausbilder. Gemeinschaftlicher Partyspaß und Team-bildende Aktivitäten stehen hierbei ganz oben auf dem Programm. „Wir machen Azubifahrten schon seit über 25 Jahren und wissen einfach, dass das sehr gut ankommt und wichtig ist für den Teamgeist. Deshalb halten wir zum Beginn eines jeden Ausbildungsjahres daran fest“, so Groll weiter. „Mir persönlich hat das gemeinsame Kochen am besten gefallen, weil man sich dabei gut kennengelernt und zusammen ‚gearbeitet‘ hat“, resümiert Adrian Fischer das Wochenende im Münsterland. Er möchte bei Alberts das duale Studium – Bachelor of Engineering absolvieren und ist zuversichtlich. Genauso wie seine Kollegin: „Ich starte jetzt mit einem sehr guten Gefühl in meine Ausbildung, also noch besser als vorher, weil mich alle super aufnehmen und es sehr herzlich sind. Die Nervosität ist jetzt weg“, freut sich Eylem Kutlusoy, die ihren Abschluss als Industriekauffrau EU bei Alberts machen möchte. Diese Ausbildung wird die junge Frau auch ins Ausland führen. Auch ihre erste Woche ist, obwohl sie in ganz unterschiedlichen Bereichen ausgebildet werden, für alle Azubis erstmal gleich. Eine Besonderheit bei Firma Alberts. Bis Freitag durchlaufen die Neuen alle wichtigen Abteilungen, schnuppern in betriebliche, kaufmännische und technische Abläufe gleichermaßen hinein. Von der Geschäftsführung bis zum hauseigenen Fotografen lernen sie wiederum viele neue Kollegen kennen. © Firma Alberts