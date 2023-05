Die neue Stadtentwicklungsgesellschaft: Kein Vorankommen

Von: Thomas Machatzke

Prominenter Leerstand am Sternplatz: Auch um die Zukunft des P&C-Gebäudes soll sich die neue Stadtentwicklungsgesellschaft kümmern. Je schneller, desto besser. © Cedric Nougrigat

Lüdenscheid und seine neue Stadtentwicklungsgesellschaft. Noch in diesem Jahr soll sie gegründet werden, die Vorbereitungen laufen indes abseits der Öffentlichkeit.

Lüdenscheid – Als der Rat der Stadt zuletzt am 24. April getagt hat, da stand die zu gründende Stadtentwicklungsgesellschaft nicht auf der Tagesordnung, sie nahm auch keinen großen Raum ein. Eigentlich war sie nur eine Randnotiz. CDU-Ratsherr Christoph Weiland fragte nach, wie es denn nun um die Gründung der SEG bestellt sei, ob es etwas Neues gebe. Die Antwort fiel kurz und knapp aus. Kämmerer Sven Haarhaus gab sie. Im laufenden Jahr, so Haarhaus, solle es eine Beschlussfassung und die weiteren Schritte hin zur Gründung der SEG geben.



Seitdem gibt es nicht viel Neues. „Wie bereits in der Ratssitzung am 24. April ausgeführt, arbeitet die Verwaltung derzeit die in der Vorlage 026/2023 dargestellten Fragestellungen ab, um im Laufe dieses Jahres den Prozess zu finalisieren (einschließlich der Beteiligung der städtischen Gremien)“, stellt Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik einen Monat später auf Anfrage fest. Dazu zähle auch die Frage der räumlichen Unterbringung, merkt sie an. Genauer mag sie die Frage, wo denn die Stadtentwicklungsgesellschaft nun angesiedelt werden soll, nicht beantworten.



Wer die Geschichte der Stadtentwicklungsgesellschaft verfolgt, der verfolgt eine Geschichte, bei der die Geduld immer wieder auf eine harte Probe gestellt wird. In der politischen Arbeit der Stadt gibt es für die Ausschüsse und auch den Rat seit mehr als einem Jahr Beschlusskontrollen auf jeder Tagesordnung. Am 24. April tauchte die Stadtentwicklungsgesellschaft in der Rubrik „Beschlusskontrollen erledigt“ auf. Gemeint war hier explizit die Abarbeitung des Antrags der Ampel-Fraktionen, die „Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft einzuleiten“.



Dies war am 27. Februar in der Ratssitzung geschehen. Was genau? Die Verwaltung hatte einen Bericht zum Sachstand vorgelegt, den der Rat zur Kenntnis genommen hatte. Ein Gesellschaftsvertrag war dem Bericht beigefügt. Inhaltlich aber war es vor allem eine große Liste an Aufgaben, die erst noch zu bewältigen sind. „Aufbauend auf dem der Beschlussvorlage als Anlage beigefügten Gesellschaftsvertrag und den in der Vorlage dargestellten Aufgabenfeldern wird die Verwaltung beauftragt, die weiteren Schritte, wie in der Vorlage skizziert, zu bearbeiten und zu finalisieren“, hieß es seinerzeit.

Kommentar: In Lüdenscheid regiert das Lüdenscheid-Tempo

Dies geschieht dieser Tage dem Vernehmen nach. Drei Monate sind seit dem Ratsbeschluss aus dem Februar vergangen, Neues gibt es aber noch nicht. „Aus den vorstehenden Erläuterungen wird ersichtlich, dass im Vorfeld noch umfangreiche Aufgaben zu erledigen sind, die teilweise nur schwer mit einem Zeitrahmen versehen werden können und die einer wünschenswerten Inbetriebnahme per Knopfdruck entgegenstehen. Gleichwohl ist die Aufnahme des Geschäftsbetriebes schnellstmöglich beabsichtigt“, heißt es in der Vorlage aus dem Februar.

Und weiter: „Bezüglich des Gesellschaftsvertragsentwurfs ist die Verwaltung in einem informellen Austausch mit der Kommunalaufsicht, der aber noch nicht abgeschlossen ist. Insoweit sind im weiteren Prozess noch Anpassungen möglich. Hiervon unabhängig ist ein formelles Anzeigeverfahren gemäß § 115 GO NRW bei der Kommunalaufsicht noch erforderlich. Der Vollzug der Gesellschaft ist erst nach Abschluss eines solchen Anzeigeverfahrens möglich.“

Ist dieses Verfahren abgeschlossen? Gibt es schon Räumlichkeiten? Gibt es schon Vorstellungen, welches Personal die Aufgaben der neuen SEG vorantreiben soll? Die Stadtverwaltung sagt nichts dazu, sie lässt die Fragen weiter unbeantwortet im Raum stehen.