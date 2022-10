Die nächste Sperrung: Autobahn GmbH setzt Brückenprüfungen an

Von: Jan Schmitz, Thomas Machatzke

Teilen

Weil die Talbrücken Brunsbecke und Kattenohl geprüft werden, wird die A45 zwischen Hagen und Lüdenscheid an fünf Wochenenden gesperrt. © Cedric Nougrigat

Die Sperrung der Volmestraße zwischen Schalksmühle und Brügge ist nicht die letzte in diesem Monat gewesen. Nun plant auch die Autobahn GmbH, an fünf Wochenende eine Verkehrsader zu kappen.

Lüdenscheid - Sperrung der Talbrücke Rahmede, Sperrung der Verbindungsstraße zwischen Hagen und Breckerfeld, Sperrung der Volmestraße auf Höhe Oedenthal, dazu die lange und für Fahrer so zeitintensive Baustelle zwischen Heedfeld und Lüdenscheid - und nun auch noch das.

Die Autobahn GmbH wird nach Informationen unserer Zeitung ab dem 22. Oktober an fünf Wochenenden die Talbrücken Brunsbrecke und Kattenohl auf deren Standfestigkeit und Verkehrssicherheit prüfen.

Für diese Maßnahmen wird der Verkehr auf der A45 zwischen den Anschlussstellen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord jeweils einseitig gesperrt. Konkret kommt man an den Wochenenden 22./23. Oktober, 5./6. November und 19./20. November nicht von Hagen nach Lüdenscheid, ist also die Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt.

Die nächste Sperrung: Autobahn GmbH setzt Brückenprüfungen an

An den Wochenenden 29./30. Oktober und 12./13. November ist die Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Die Sperrung dauert an allen Wochenenden jeweils von samstags um 6 Uhr bis sonntags um 20 Uhr.

Die Talbrücke Brunsbecke ist die Schwesterbrücke der Talbrücke Rahmede. Bereits an vier Tagen im Mai war die Brücke einem Laserscan unterzogen worden. Seinerzeit aber waren keine Schäden festgestellt worden. Die Brücke war sogar früher als geplant wieder freigegeben worden.

Trotzdem waren in der Folge Maßnahmen eingeleitet worden, um die Brücke zu entlasten: Die zwei Fahrspuren wurden im Zuge der Bauarbeiten auf der Brücke in Fahrtrichtung Dortmund nach außen auf den Seitenstreifen verschwenkt. Zur Brückenmitte hin wurde ein ganzer Fahrstreifen gesperrt, über den bis zum 20. Mai noch der Verkehr geflossen war . In der Gegenfahrtrichtung wurden die linke der drei Fahrspuren, die bislang durch eine durchgehende Linie abgetrennt war, durch Leitplanken unbefahrbar gemacht. Dies führte dazu, dass die Brücke entlastet wurde.

Die Talbrücke Brunsbecke ist so ausgestattet wie die Talbrücke Rahmede auch war

Zudem wurden in dem abgesperrten Bereich Schilder aufgestellt, die die Lkw-Fahrer seitdem auffordern, auf der Brücke einen Abstand von 50 Metern einzuhalten. Auch dies dient dazu, bei Stau nicht zu viel Gewicht auf der Brücke zu haben. Mit den Aufbauten ist die Talbrücke Brunsbecke seidem so ausgestattet, wie es die Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid vor der Vollsperrung am 2. Dezember 2021 war.

Zur Erinnerung: Die Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid wurde nach nur einer entdeckten Delle sofort vollgesperrt. Bei der anschließenden Untersuchung wurden weitere rund 250 Schadstellen gefunden, darunter sehr viele verbogene Metallelemente. Seitdem war klar: Auf diese Brücke darf nie wieder ein Fahrzeug.

Die Autobahn GmbH hat die Sperrung durch die Prüfungen der Brücke noch nicht offiziell verkündet. Die Lüdenscheider Feuerwehr hatte indes im Zuge der Proteste gegen die B54-Sperrung davon berichtet, von der Autobahn GmbH über die Sperrung der A45 unterrichtet worden zu sein.