Kostenlose Einblicke: Eine lange Nacht im MK

Von: Jutta Rudewig

Detlev Kümmel bietet zur Langen Nacht der Kultur einen Schätztag in den Museen an. © Jakob Salzmann

Musik am Staberg, Sport als Kunstform in den Museen, Vorträge über die Stadtgeschichte in der Bücherei, Tanz, Chorgesang, Erinnerungen an Kurt Weill – seit vielen Wochen plant die heimische Kulturszene eine lange Nacht.

Lüdenscheid - Nach den „Corona-Jahren“ will man sich an einem Abend mit einem vielseitigen Programm in Erinnerung bringen, will sich präsentieren: Am 22. Oktober bei der „Nacht der Kultur“.

Mehr als 50 Vereine, Gruppen und Einzelpersonen aus der Lüdenscheider Kulturszene bieten an diesem Abend in der Zeit von 18 bis 22 Uhr ein kostenloses Programm und gewährend Blicke hinter die Kulissen. Snacks und Getränke können an den verschiedenen Standorten genossen werden.

Flotte Töne sind in der Musikschule am Staberg zu hören. © Salzmann Jakob

Stationen sind die Musikschule, das Altstadtbüro, die Stadtbücherei, die Ge-Denk-Zellen, die Volkshochschule, das Eigenart, die Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer, das Kulturhaus sowie die Galerie und das Geschichtsmuseum.

Da liest zum Beispiel Bellis Klee aus ihrem Roman „Silberberg“, die Türen der Ge-denk-Zellen im Alten Rathaus stehen offen. Der Brügger TV-Experte Detlev Kümmel begutachtet Schätze, die vielleicht seit Jahrzehnten auf Lüdenscheider Dachböden schlummern.

Programm und Uhrzeiten im Internet

Das Schlesinger-Ensemble zeigt ein kleines Theaterstück, im Kulturhaus wird an den Kapellmeister Kurt Weill erinnert, die Volkshochschule erlaubt Einblicke in den Backstage-Bereich, Lampenfieber rockt, Discofox kann erlernt werden, und der Bereich der Vorträge und Lesungen bietet nahezu für jeden Geschmack das Richtige.

Auf der Internetseite www.mensch-altstadt.de haben die Organisatoren gebündelt nach Uhrzeiten zusammengestellt, was wo wann zu erleben ist. Der QR--Code macht den schnellen Kontakt möglich. Auf den Seiten kann man sich auch das ausführliche Programm näher ansehen.



„Wir zeigen Ihnen, wie viel Spaß und Kultur in Lüdenscheid steckt“, heißt es in dem Grußwort des Projektteams zur Nacht der Kultur. Dieses Team besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der kommunalen Kultur- und Bildungseinrichtungen und dem Kulturbeirat.



Der Fokus richtet sich auf die Bedeutung von Kultur und Bildung im erweiterten Bereich der Altstadt. Die Hoffnung der Verantwortlichen ruht nun darauf, dass die Lüdenscheider das Angebot nutzen, um zu schauen, sich zu informieren und danach die vielseitigen gastronomischen Angebote der Altstadt nutzen.



Das umfassende Programm kann auf der Internetseite www.mensch-altstadt.de heruntergeladen werden. Die Programmhefte liegen aber auch in gedruckter Form in den teilnehmenden Einrichtungen aus. Für Lüdenscheid wird die „Lange Nacht der Kultur“ eine Premiere.