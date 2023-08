Die Kulturpass-App und ihre Tücken

Von: Jutta Rudewig

Bei Thalia ist der Kulturpass längst akzeptiert. Wer ihn hat, kann Bücher zum Nulltarif bekommen. © Thalia

„Ja, das geht“, antwortet Jessica Struckmeier (Fachbereich Kultur) auf die Frage, ob junge Lüdenscheider mit ihrer Kulturpass-App in der Buchhandlung Thalia gratis an Bücher kommen. Der Buchhändler gehört allerdings zu jenen, bei denen der Einsatz des Kulturpass-Guthabens einfach ist. Jessica Struckmeier gab im Kulturausschuss am Donnerstagabend einen kurzen Überblick darüber, wo Lüdenscheider Pass-Inhaber ihr Guthaben in Kultur investieren können.

Lüdenscheid – „Wir wollen die Umsetzung für jede städtische Kultureinrichtung – und das spätestens bis Mitte Dezember“, so Struckmeier. Der Wille ist da, die Umsetzung nicht einfach, da unter anderem im Kulturhaus das Ticketingsystem neu angepasst werden muss.

Seit dem 14. Juni steht die Kultur-Pass-App zum Download bereit. Ihr Budget in Höhe von 200 Euro haben seitdem rund 154 000 18-Jährige freigeschaltet. Dieses Budget können die Passinhaber für Konzerte, Kino-, Museums- und Theaterbesuche oder für den Kauf von Büchern nutzen. Ab dem 18. Geburtstag steht ihnen das Budget zur Verfügung. In den einschlägigen Stores ist die App für alle frei verfügbar.



Das Prozedere im Kulturhaus: An der Theaterkasse müsse, so Struckmeier, die App vorgelegt werden. Nach erfolgter Veranstaltung gibt es eine Rückmeldung mit den hinterlegten Daten, das entsprechende Eintrittsgeld wird dann vom Bund überwiesen.

Der Kulturpass soll nicht nur junge Menschen, sondern auch die Kultureinrichtungen unterstützen. Das gilt allerdings nur für Veranstaltungen, die gegen Eintrittsgeld angeboten werden. Findet beispielsweise in der Musikschule ein Konzert mit Eintritt statt, können die Pass-Inhaber umsonst dabei sein.

Im Filmpalast an der Werdohler Straße kann die Kulturpass-App genutzt werden - allerdings nicht online, sondern nur im Foyer. © Cédric Nougrigat

Für Musikschulkurse aber gilt diese Regelung nicht. „Noch nicht“, sagt Struckmeier: „Es gibt bereits Gespräche seitens der Verbände, das auch anzubieten. Ursprünglich war der Kulturpass angedacht, um die jungen Leute nach Corona wieder dazu zu bewegen, vor die Tür zu gehen.“

Im Filmpalast an der Werdohler Straße kann die App übrigens ebenso wie bei Thalia eingesetzt werden – allerdings nur am Karten-Automaten oder an der Kinokasse.