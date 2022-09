Die Köpfe kommen: Großes Wandgemälde am Gymnasium

Von: Susanne Kornau

Mehrere Tage Arbeit hat Fassadenkünstler Martin Bender vor sich. © Cornelius Popovici

In dieser Woche kommt endlich die Farbe an die Wand: Der Hagener Künstler Martin Bender gestaltet nach langer Vorbereitungszeit die Scholl-Gymnasium-Fassade mit Porträts der namensgebenden Geschwister Hans und Sophie.

Lüdenscheid - Mit etwas Glück und gutem Wetter könnten die Arbeiten bis Ende der Woche fertig sein.

„Alle ziehen an einem Strang“, freut sich Matthias Czech vom Verein Willi&Söhne – und er klingt etwas überrascht: „Wir finden das super.“ Der Verein hat die Idee bekanntlich im Rahmen der Paint-the-Wall-Initiative angestoßen. Die hat der Innenstadt bislang einige großflächige Gestaltungselemente beschert. Was Czech besonders freut: Diesmal unterstützt der Geschichts- und Heimatverein (GHV) das Scholl-Projekt maßgeblich – dank einer Spendenzusage der Sparkasse Lüdenscheid. Somit sind Kosten für Farbe, Steiger, Künstler gedeckt. Auch das Stadtmarketing (LSM) und die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) hätten sehr geholfen. Bekanntlich musste die Fassade aufwendig präpariert werden – ein Grund dafür, dass sich die Umsetzung des seit zwei Jahren geplanten Projekts so in die Länge gezogen hat. „Das wird eine Mega-Aufwertung“, ist Czech überzeugt.



Unterstützung für Fassadenkunst

Die gute Zusammenarbeit mit dem Geschichts- und Heimatverein in dieser Sache sei nicht selbstverständlich, betont Czech. Denn nicht immer sind sich die beiden Vereine so einig, wenn es um Gestaltungsfragen und Veränderungen geht, erinnert er sich mit Blick auf die Kulturhausgartendiskussion. Bei der Fassadenkunst am Scholl sei das nun ganz anders, sagt er – und hofft auf eine „beginnende Freundschaft“ im Dienste der Sache.



Dr. Dietmar Simon, stellvertretender Vorsitzender, zeigt sich ebenfalls sehr zufrieden, dass das Gemeinschaftsprojekt mit dem GHV als „Akteur am Spielfeldrand“ funktioniert: „Es ist immer gut, wenn Akteure, die nebeneinander herumpuzzeln, bei bestimmten Projekten an einem Strang ziehen.“ Die Gestaltung bedeute eine Aufwertung des Bereichs, „und es hat ja auch mit Geschichte zu tun“.



Und damit, dass jedes großformatige Bild das Stadtbild individuell verbessert. Unverwechselbarkeit als lokales Pfund. „Das Paint-the-Wall-Thema geht weiter“, verspricht Czech und hat schon wieder einen neuen Ansatz im Kopf. Wer weiß: Vielleicht gibt’s künftig noch öfter ganz unerwartet Hilfe für die nächste raumgreifende Idee.