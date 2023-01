21. Februar: „Knallzucker“

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Die Kleinkunsttage gehen vom 21. Februar bis zum 3. März in die mittlerweile 43. Runde. Einmal mehr hat das Kulturhaus-Team Kabarettisten eingeladen, die den Lüdenscheidern amüsante Abende bescheren. Am bewährten Prozedere ändert sich nichts: Das Publikum stimmt über Art und Darbietung des Vortrags ab.

Lüdenscheid - Am Ende wird der Gewinner der „Lüdenscheider Lüsterklemme“ 1500 (von der Sparkasse gestiftete) Euro und den unter Kleinkünstlern begehrten Titel mit nach Hause nehmen. Karten sind bereits an der Theaterkasse zu haben.



„Knallzucker“ haben Bastian Korff und Florian Ludewig ihr Programm genannt – mit einem Hauch Las Vegas und einem Hauch Offenbach. Denn es gibt nichts, worüber Bastian und Florian nicht charmant plaudern oder stimmgewaltig singen. Sie baden in sämtlichen Themen, die das Leben im Allgemeinen und die letzte Seite der Tageszeitung im Besonderen so hergeben. Aus schönen Melodien, Alltagspoesie und viel Humor mixen die beiden einen kräftigen Unterhaltungscocktail, der süchtig macht.



Ukraine-Russland-Krieg, Coronakrise, Klimakrise, Flüchtlingskrise, Brexitkrise, Bankenkrise, Eurokrise, Griechenlandkrise – Aydin Isik sagt: „In diesem Jahrhundert der Krisen bräuchten wir Menschen, die uns die Wahrheit sagen, damit wir all diese Krisen bewältigen können. Aber wie wir alle wissen, steht die Wahrheit zurzeit nicht hoch im Kurs.“ Der Kabarettist zeigt Wege auf, wie man ohne wissenschaftliche Fakten Ziele erreichen kann. „Ehrlich gesagt“ heißt das neue Bühnenprogramm von Aydin Isik. Nachdem er sich im vorigen Programm auf die Spuren des Messias begeben hatte, folgt er nun der Wahrheit.

Die Erde dreht sich weiter, nur die Gedanken rotieren mitunter noch schneller. Die Gemüter erhitzen, die Erde sowieso und trotzdem weht ab und an ein kalter Wind durch unsere Mitte. Und in dieser unruhigen Wetterlage soll man trotzdem mit korrekt gezupften Augenbrauen drei Selfies pro Tag von der eigenen wundervollen Welt posten, findet die Kabarettistin Dagmar Schönleber, und bietet einen Abend zwischen Schnaps und Schnäppchen.

Lachen verbindet! Das ist es, was Sertaç Mutlu macht: Er bringt Leute zum Lachen. Das Markenzeichen des Kölner Comedians ist dabei seine wandelbare Stimme, mit der er in verschiedene Rollen schlüpft und so seinen Geschichten Leben einhaucht. Sei es der Dönermann von nebenan oder der aufgepumpte Fitnessstudiobesitzer, Sertaç Mutlu karikiert Stereotypen und spielt mit Klischees. Seine Ratlosigkeit angesichts der Merkwürdigkeiten des Alltags und sein Blickwinkel auf die Welt fesseln den Zuhörer auf besondere Weise.

Torsten Schlosser hat die Schnauze voll! Nachdem er alle großen Kabarettbühnen der Welt gesehen hat – zumindest auf Fotos im Internet – lädt er das Publikum in sein Wohnzimmer ein. Die Einrichtung ist dabei nur auf das Nötigste reduziert: Ein Stuhl, ein Tisch und eine Flasche Hochprozentiges.

Die Lüdenscheider Lüsterklemme

Das Publikum ist die Jury im Wettbewerb um die Lüdenscheider Lüsterklemme. Die „Lüsterklemme“ ist ein Preis mit besonderem Wert. Den Lüdenscheidern gilt die Lüsterklemme nicht nur als typisches Produkt heimischer Industrie, sondern auch als Symbol für eine enge Verbindung zwischen der Lust an Kultur und der Kulturförderung durch die an Volme und Ruhr. Der von der Sparkasse gestiftete Kleinkunstpreis ist mit einem Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro dotiert. Karten kosten 15 Euro pro Reihenplatz und 17 Euro pro Tischplatz im Webshop des Kulturhauses, an der Theaterkasse und - nach Vorrat - noch an der Abendkasse eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. An der Abendkasse gilt allerdings ein erhöhter Eintrittspreis. Das Kombiticket (für alle Vorstellungen, dabei ist eine Vorstellung gratis) ist nur an der Theaterkasse erhältlich.