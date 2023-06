Inthega: Das Aufbrechen der Distanz im Kulturhaus

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Der Lünsche Mitmachzirkus Clowns & Company war beim Burn the Fox-Festival allgegenwärtig. Nächsten Februar zeigen die Artisten ihr erstes Abendprogramm im Kulturhaus. © Jakob Salzmann

Es wird ein langer Weg, möglicherweise auch bestückt mit steinigen Nebenstraßen. Aber die Welt des Theaters verändert sich, weitet sich aus, sucht neue Nischen. Mit vielen Eindrücken kehrte Rebecca Egeling, Intendantin und Leiterin des Kulturhauses, von der Inthega zurück. In Bielefeld traf sich die Theaterwelt.

Lüdenscheid – Dort kamen in den letzten Tagen die Vertreter der Inthega-Häuser, zu denen auch Lüdenscheid gehört, zusammen.

„Man muss sich das vorstellen wie eine Messe. In der Stadthalle Bielefeld stehen zwischen 400 und 500 Stände“, so die Kulturhausleiterin rückblickend. Einen breiten Raum nehmen dabei Anbieter von Kinder- und Jugendtheatern ein – „gerade da verbringe ich gerne viel Zeit, zum Beispiel beim Jungen Theater Bonn oder bei Atze. Oder auch beim Theater Strahl.“

„Ben liebt Anna“ - das Junge Theater Bonn gehört zu den gern gesehenen Gäste im Kulturhaus. © Jörg Metzner

Und gerade hier würden derzeit neue Wege beschritten – weg vom reinen „Frontaltheater“ und hin zum interaktiven Theatererlebnis. „Es geht nicht mehr nur um Faust und das intellektuelle Publikum, sondern zum Beispiel auch um Zaubershows oder das erste abendfüllende Programm von Clowns & Company am 14. Februar nächsten Jahres. Solche Veranstaltungen fördern die Künstler aus der Region, und die Barrieren für künftige Theaterbesucher sind kleiner“, resümiert die Kulturhausleiterin die Entwicklung auf dem Markt.

Das sind strategische Herausforderungen, zusätzliche Stücke außerhalb der Abo-Reihen nach Lüdenscheid zu holen, und man geht auf die Suche nach Fördertöpfen,

Sie weiß aber auch um die Schwierigkeiten und darum, dass neue, interaktive Wege und damit das Aufbrechen der Distanz zwischen Zuschauern und Akteuren ein Prozess ist, der möglicherweise auch Jahre dauern kann: „Das ist oft eine Frage der Machbarkeit und natürlich auch der Kosten, wenn zum Beispiel eine Inszenierung nur für 30 Leute ausgelegt ist und man fünf davon bieten muss, um allen Zuschauern gerecht zu werden. Das sind strategische Herausforderungen, zusätzliche Stücke außerhalb der Abo-Reihen nach Lüdenscheid zu holen, und man geht auf die Suche nach Fördertöpfen.“

>Viele Bekannte habe sie getroffen, sagt die Kulturhausleiterin, unter anderem Marie Johannsen, knapp über 30 Jahre alt und ab der Spielzeit 2024/25 neue Intendantin des Rheinischen Landestheaters Neuss, ein Haus mit eigenem Ensemble: „Das wird in der Theaterszene gefeiert, eine so junge Frau als Intendantin. Das ist ein Durchbruch in der Szene, die mit 90 Prozent männlich dominiert ist.“

Die Verbindung nach Neuss bietet neue Möglichkeiten, über reine Tournee-Theater hinaus Inszenierungen in eine Stadt wie Lüdenscheid zu holen, die nicht über ein eigenes Ensemble verfügt. „Ich bin hier 2017 angetreten, um auch zeitgenössische Handschriften nach Lüdenscheid zu holen“, bleibt die Intendantin ihrer Linie treu. Dazu gehören beispielsweise auch die vielen bundesweiten Theater, die sich Tanzcompagnien ins Haus holen – „Theater muss nicht nur dramaturgisch sein!“

Was ist in Lüdenscheid möglich – welche Unterschiede ergeben sich durch Inszenierungen auf dem Land oder in der Großstadt – was kann Theater noch sein? Fragen, die es in den nächsten Jahren zu beantworten gilt.