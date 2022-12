Die Gottesdienste an Weihnachten 2022 in Lüdenscheid

Von: Bettina Görlitzer

Teilen

Ein Zeichen für Frieden ( Ukraine ) in der St.Joseph und Medardus Kirche am Sauerfeld. © Cedric Nougrigat

Zum ersten Mal seit 2019 finden die Gottesdienste, Christvespern, Christmetten und Messen in den Kirchen ohne Einschränkungen statt.

Weihnachten ist das Fest, zu dem es viele Menschen in die Kirchen zieht. In diesem Jahr dürfte die Sehnsucht nach einem friedvollen, besinnlichen Fest im Kreise der Familie bei vielen noch größer sein als in früheren Jahren, nachdem die Pandemie mehr als deutlich gemacht hat, dass eben all dies nicht selbstverständlich ist.

Gleichzeitig lassen Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation und für die Lüdenscheider im Besonderen die Folgen der Brücksperrung die Sorgen vieler Menschen wachsen. Auch das möglicherweise ein Grund, sich in diesem Jahr in besonderer Weise nach der Hoffnung, die der christlichen Weihnachtsbotschaft inne wohnt, zu sehnen.



Folgende Gottesdienste finden am Heiligen Abend sowie am 1. und 2. Weihnachtstag in den evangelischen und katholischen Kirchen in Lüdenscheid statt:

Heiligabend

Evangelische Versöhnungskirchengemeinde, Erlöserkirche: 15 Uhr Familiengottesdienst, Pfarrer Holger Reinhardt – 17 Uhr Christvesper, Pfarrer Holger Reinhardt – 23 Uhr Christmette, Pfarrerin Cornelia Müller.

Evangelische Versöhnungskirchengemeinde, Apostelkirche: 15.30 Uhr Familiengottesdienst, Pfarrer Jürgen Jerosch – 17 Uhr Christvesper, Pfarrer Jürgen Jerosch – 23 Uhr Christmette, Moritz Stach und Team.

Evangelische Christuskirchengemeinde, Christuskirche: 15 Uhr Gottesdienst im Stadtpark, mit brasssound, Pfarrer Rainer Gremmels –16.30 Uhr Familiengottesdienst mit Kinderchor, Pfarrer Rainer Gremmels –18 Uhr Christvesper, Pfarrerin i.R. Bärbel Wilde – 22.30 Uhr Christmette, Prädikant Wolfgang Kimpel.

Evangelische Christuskirchengemeinde, Markuskirche: 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Pfarrer Sebastian Schultz – 17 Uhr Christvesper, Pfarrer Sebastian Schultz.

Evangelische Johanneskirche: 16.15 Uhr Weihnachtsliedersingen mit dem Posaunenchor – 17 Uhr Christvesper, es speilt der Posaunenchor

Evangelische Kreuzkirche: 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Pfarrer Steffen Pogorzelski und Prädikant Christoph Klein – 17.30 Uhr Christvesper, Pfarrer Steffen Pogorzelski – 23 Uhr Christmette, Prädikant Christoph Klein (kein Live-Stream).

Evangelische Kirche Brüninghausen: 15 Uhr Familiengottesdienst mit Birgit Bethke – 17.30 Uhr Christvesper mit Pfarrer i.R. Bernd Rudolph und dem Chor mittendrin.

Evangelische Gemeinde Oberrahmede: 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Total Genial in der Kirche – 17.45 Uhr Christvesper in der Kirche, Pfarrer Michael Siol – 22.30 Uhr Christmette, mit Gottesdienstteam Oberrahmede.

Wegen der Verkehrssituation in Folge der Brückensperrung weist die Gemeinde darauf hin, dass es Parkmöglichkeiten für Gottesdienstbesucher bei der Firma Kämper an der Altenaer Straße gibt.



Evangelische Gemeinde Oberrahmede, Bezirk 2: 16.15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel im Gemeindezentrum Rathmecke, mit Sabine Drescher – 18 Uhr Christvesper im Gemeindezentrum Rathmecke, mit Pfarrer Thorsten Brinkmeier.

Evangelische Gemeinde Brügge-Lösenbach: 15 Uhr gemeinsamer Familiengottesdienst in der Kreuzkirche Brügge mit dem Kindergarten, mit Simon Pfarrer Schupetta – 17 Uhr gemeinsame Christvesper in der Kreuzkirche Brügge mit dem Posaunen- und Kirchenchor, mit Pfarrer Simon Schupetta.

Evangelische Gemeinde Oberbrügge: 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, mit Pfarrer Thomas Wienand – 17 Uhr Christvesper, mit Pfarrer i.R. Schreiber – 23 Uhr Christmette, Pfarrer Friedrich Tometten.

Katholische Pfarrei St. Medardus, St. Joseph und Medardus: 15 Uhr Wortgottesdienst mit Krippenspiel für Familien mit kleinen Kindern – 22 Uhr Christmette.

Katholische Pfarrei St. Medardus, Maria Königin: 15 Uhr Wortgottesdienst mit Krippenspiel – 17 Uhr Familienchristmesse – 23 Uhr Christmette.

Katholische Pfarrei St. Medardus, St. Paulus, Brügge: 16 Uhr Wortgottesdienst für Familien mit Krippenspiel – 18.30 Uhr Wortgottesdienst an Heiligabend.

Katholische Pfarrei St. Medardus, St. Petrus und Paulus: 16.15 Uhr Christmette mit Krippenspiel; 19 Uhr Christmette in polnischer Sprache; 20.30 Uhr Christmette in kroatischer Sprache.

1. Weihnachtstag

Evangelische Versöhnungskirchengemeinde: 10.30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in der Erlöserkirche, Pfarrer Holger Reinhardt.

Christuskirchengemeinde: 10.30 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in der Christuskirche, mit Abendmahl, Pfarrer Rainer Gremmels und Pfarrer Sebastian Schultz.

Johanneskirche: 9.45 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, Vikar Steven Hick, anschließend Kirchencafé.

Kreuzkirche/Brüninghausen: 9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Steffen Pogorzelski (kein Live-Stream) in der evangelischen Kirche Brüninghausen.

Oberrahmede: 10 Uhr Gottesdienst in der Kirche, Pfarrer Brinkmeier.

Brügge-Lösenbach: 11.15 Uhr gemeinsamer Gottesdienst im Gemeindezentrum Lösenbach, H. Hesmer, M. Hahn.

Pfarrei St. Medardus: 9.30 Uhr Festmesse in St. Petrus und Paulus; 10.20 Uhr Festmesse in Maria Königin, ein Projektchor singt rhythmische Weihnachtslieder; 11 Uhr Festhochamt in St. Joseph und Medardus; 11.30 Uhr Festhochamt in St. Paulus Brügge.

Pfarrei Christus-König, St. Georg in Oberbrügge: 11 Uhr Festliche Weihnachtsmesse in der evangelischen Kirche Oberbrügge.

2. Weihnachtstag

Evangelische Versöhnungskirchengemeinde: 10 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in der Apostelkirche, Pfarrer Jürgen Jerosch.

Christuskirchengemeinde: 10.30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in der Markuskirche mit Heidrun Schlootz.

Johanneskirche: 9.45 Uhr Weihnachtsgottesdienst, Pfarrer i.R. Hans-Ulrich Köster, anschließend Kirchencafé.

Kreuzkirche/Brüninghausen: 11 Uhr Weihnachtsgottesdienst in der Kreuzkirche (kein Livestream).

Oberrahmede: 10 Uhr Gottesdienst in der Friedrichskirche (Altroggenrahmede), mit Prädikant Helmut Schaffring.

Brügge-Lösenbach: 9.30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in der Kreuzkirche Brügge, mit Pfarrer Dickel.

Pfarrei St. Medardus: 9.30 Uhr Festmesse in St. Petrus und Paulus; 10.20 Uhr Festmesse in Maria Königin; 11 Uhr Festmesse in St. Joseph und Medardus; 11.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst in St. Paulus.

Weitere Gottesdienste gibt es in den verschiedenen freikirchlichen Gemeinden.