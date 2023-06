Abschied mit Wehmut: Zehntklässler feiern ihren Abschluss

Von: Monika Salzmann

Gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Tordis Aßhauer stellten sich die Zehntklässler der Freien Christlichen Hauptschule zum Gruppenbild vor der Schulaula auf. © Jakob Salzmann

Festlich und fröhlich feierten die Zehntklässler der Freien Christlichen Hauptschule am Freitag in der Aula Am Schäferland ihren Schulabschluss. 26 Schüler nahmen im Beisein von Eltern, Geschwistern, Freunden und Ehemaligen ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Fünfzehn Schüler schafften den Erweiterten Ersten Schulabschluss. Elf weitere durften sich über das Erreichen des Mittleren Schulabschlusses freuen.

Lüdenscheid – Die besten Zeugnisse überreichte Schulleiter Rainer Brecht Jolina Rosenberg aus der 10A (Erweiterter Erster Schulabschluss) und Florian Lehmann aus der 10B (Mittlerer Schulabschluss). Fünf Schüler erreichten die Qualifikation für die Oberstufe.

Wehmut schwang in den Worten von Klassenlehrerin Tordis Aßhauer bei ihrer Abschlussrede mit, die die Schüler seit der 5. Klasse auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben begleitet hat. Vor sechs Jahren habe alles mit elf Schülern begonnen. In Jahrgang 7 habe bereits die doppelte Anzahl von Schülern die Klasse besucht. Schwierige Coronajahre rief sie in Erinnerung. Die Pandemie sei eine Zeit gewesen, die nicht spurlos vorbeigegangen sei – weder an den Schülern noch an den Lehrern. Alles in allem sei die Klasse sehr umgänglich gewesen, „freundlich und bereit, Dinge umzusetzen.“ In der Klasse habe immer eine gute Atmosphäre geherrscht. Auch sei es möglich gewesen, mit den Schülern voranzukommen.



Abschlussfahrt nach Holland mit Städte- und Strandbesuchen

Mit einer Powerpoint-Präsentation untermalte Tordis Aßhauer ihre Ausführungen zur Abschlussfahrt nach Holland mit Städte- und Strandbesuchen sowie Besichtigung einer Käserei und Holzschuhmacherei. Alle Schüler hätten eine Perspektive. Sie wünsche sich, dass die Schüler die Rücksichtnahme, die sie gelernt hätten, mit in ihr weiteres Leben nehmen und den im Blick haben, der Hilfe braucht. Sie werde die Klasse sehr vermissen, unterstrich die Lehrerin. „Ihr bleibt mir wirklich in guter Erinnerung.“



Zur allgemeinen Erheiterung der Festgemeinschaft verteilte sie augenzwinkernd „Oscars“ für den Einschlafkönig, Nörgelchampion, Hobbykomiker und andere Ausnahmetalente der Klasse. An engagierte Eltern, die ihr zur Seite standen, ging ein dickes Dankeschön.



Im Namen der Schüler bedankten sich Joana Rossa und Khira Horstkötter bei Eltern und Lehrern. Besonders in der Coronazeit hätten sie von allen Seiten Hilfe gebraucht und sich immer darauf verlassen können, sie zu bekommen. Eine „durchwachsene, aber dennoch unvergessliche Schulzeit“ ließen sie Revue passieren.



Die Namen der Schüler In der Klasse 10A (Erweiterter Erster Schulabschluss) machten ihren Abschluss: Joel Paul Bödecker, Cudi Fekeh, Milena Fintschuk, Malvin Jimenez, Niklas Jung, Linda Knack, Leonie Koppel, Fynn Ksinsik, Natalia Niggemann, Joshua Rittinghaus, Jolina Rosenberg, Joana Rossa, Marvin Turner, Emilia Wadulla und Klara Zdraveska. Den Mittleren Schulabschluss (10B) erreichten: Orkun Doruk, Justin Fard, Khira Horstkötter, Florian Lehmann, Andrea Marruccehelli, Emmanouil Merlidis, Leon Mühleck, Rick Nikoleizig, Simijan Opderbeck, Alexander Repp und Max Rommel.

Das Besondere des Jahrgangs hob gleichfalls Schulleiter Rainer Brecht in seiner Ansprache an die Schüler hervor. Auf die kleinen Anfänge der Klasse und die vielen Quereinsteiger ging er ein. Persönlich gab er jedem Einzelnen mit dem Song „Who Am I“ Mutmachendes mit auf den Weg. Bei den Wasserfreunden fand die Feier ihren Fortgang.