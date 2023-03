Die Berg-Löwen sind zurück: Konzert im ausverkauften Kulturhaus

Von: Thomas Krumm

Teilen

Die Berg-Löwen gaben nach langer Pause wieder ein Konzert im ausverkauften Kulturhaus. © Thomas Krumm

Das Berg-Löwen-Konzert des Bergstadtgymnasiums (BGL) und des Lions Clubs Lüdenscheid Medardus ist im gewohnten Umfang wieder da.

Lüdenscheid - Nach Coronapause und einem vorsichtigen Kurzprogramm, das zwischenzeitlich stattfand, konnte das Traditionskonzert der Bläserklassen, des MuP-Chores, der Tanz-AG und vieler Solisten wieder im ausverkauften Kulturhaus stattfinden. Als besonderer Gast war Footprints SL, die Bigband der Musikschule, mit dabei: „Sind wir nicht Teil des BGL?“, bemerkte Bandleader Thomas Wurth und fragte in die Runde, wer seine musikalische Karriere in den Bläserklassen des BGL begonnen hatte. Etwa die Hälfte der Finger ging hoch. Seit vielen Jahren arbeiten das BGL und seine Bläserklassen erfolgreich mit den Lehrern der Musikschule zusammen, an die an diesem Abend ein sehr nachdrücklicher Dank von Schulleiter Dieter Utsch ging. Neben den BGL-Lehrern Sebastian Diel und Lena Pieper dirigierte an diesem Abend auch Musikschullehrer Christian Knaup.

Standing Ovations

„Standing ovations“ gab es schließlich für die jungen Musiker, unter denen die Musikklassen der Jahrgangsstufe 7 besonders auffielen: Als „Generation Homeschooling“ hatten sie ihren Anfangsunterricht online, was für Instrumentalunterricht besondere Herausforderungen birgt. Dennoch legten sie, dirigiert von Christian Knaup, einen beeindruckenden Auftritt hin mit dem schönen „You raise me up“ und einem Querschnitt des Soundtracks zum Film „Titanic“. Bei Neil Diamonds „Sweet Caroline“ sang sogar das Publikum ein bisschen mit. Erstaunlich war auch der sehr respektable Auftritt der Musikklassen 6, die nach dem Folksong „Wellerman“ Filmmusiken präsentierten: „Pirates of the Caribbean“ und „Supercalifragilistice“ aus dem Film „Mary Poppins“.



Das Schulorchester „rÖhrenwerke“ legte auf der Zielgeraden nach mit einem „Caprice“ und einer Reise in 80 Tagen um die Welt. Interessant war der Bericht, dass aus den „rÖhrenwerken“ dank der besonderen Spielfreude einiger junger Musiker ein weiteres Ensemble hervorgegangen ist: Das Starkstromanschluss-Orchester versuchte es „mit Gemütlichkeit“ und dem grandiosen Auftritt von Balu, dem gutmütigen und lebensklugen Bären aus dem Dschungelbuch.

Röhrenwerke

Die Zugabe der „rÖhrenwerke“ bestätigte noch einmal seinen Lebensstil: „Living la vida loca“. Der MuP-Chor, also jene Schüler, die in den Jahrgangsstufen 11 und 12 das Fach „Musik praktisch“ wählen, verbreiteten unter der Leitung von Tobias Schwarz Fröhlichkeit: mit „Easy on me“ und Pharell Williams’ „Happy“. Die Tanz-AG machte dankenswerterweise klar, dass der Paartanz noch nicht ganz aus der Mode gekommen ist.

Berglöwen Konzert im Kulturhaus Lüdenscheid Fotostrecke ansehen

Einen bärenstarken Auftritt bot unter der Leitung von Thomas Wurth die BigBand „Footprints SL“, die Quincy Jones’ 90. Geburtstag mit seinem berühmten „Soul Bossa Nova“ feierte. Dazu gab es „Manteca“ von Dizzie Gillespie und „Snakes“ von Marcus Miller. Sängerin Emily Leitgeb sorgte gemeinsam mit der Big Band für einen weiteren Höhepunkt des Abends mit ihren Interpretationen von Norah Jones’ „Don’t know why“, Amy Winehouse’ „Valerie“ und Adeles Bondsong „Skyfall“.



Erfolgreicher Online-Auftritt

Zu den Ensembles kam eine ganze Reihe selbstbewusster Solisten, die das Konzert abrundeten: Paul Neuhoff (Posaune), Theda Gerdes (Trompete) und ihre Schwester Carlotta (Piano) sowie Clarissa Krummel (Marimbaphon). Auch zu ihr gab es eine Geschichte erfolgreichen Online-Unterrichts: Zur Vorbereitung ihrer Teilnahme an einem Talentwettbewerb in den USA bekam sie aus Deutschland Unterstützung von Schlagzeuglehrer Guido Pieper.