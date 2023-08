Dickenberg: Fußweg seit einem Jahr dicht

Von: Olaf Moos

Teilen

Einsturzgefährdet: Die Treppe am Dickenberg. © Cedric Nougrigat

Seit rund einem Jahr ist der Fußweg zwischen der Uhlandstraße und dem Hebbelweg am Dickenberg gesperrt.

Lüdenscheid - Die Verbindung mit Treppenanlage war so marode geworden, dass die Stadt sie als einsturzgefährdet deklarierte – „aber nicht akut einsturzgefährdet“, wie Pressesprecher Sven Prillwitz auf Anfrage unserer Redaktion erklärt.

Der Sanierungsbedarf des besonders für Anlieger wichtigen Verbindungsweges zwischen den beiden Wohnstraßen ist also seit einem Jahr bekannt. Doch seit Aufstellung der Absperrgitter am Fuße der Treppe warten Fußgänger im Stadtteil vergeblich auf einen Baubeginn.

Die Verzögerungen haben nach Auskunft aus dem Rathaus mit den „zahlreichen zusätzlichen Aufgaben“ zu tun, die die Stadtverwaltung seit der Sperrung der Sauerlandlinie zu erledigen hat.



So landete der Fußweg am Dickenberg laut Prillwitz „nicht ganz oben auf der Prioritätenliste“. Doch noch in diesem Jahr solle die Sanierung des Weges und der Treppe beginnen.