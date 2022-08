„Dicht im Flieger“: Malle-Stars kommen nach Lüdenscheid

Von: Leon Malte Cilsik

Mit seiner Single „Dicht im Flieger“ hat Julian Sommer in diesem Jahr einen vollen Terminkalender. © Sina Schuldt

Egal wie draußen das Wetter wird, im Oktober soll der Sommer der Playa de Palma noch einmal ins Sauerland kommen, genauer gesagt in die Lüdenscheider Schützenhalle.

Lüdenscheid – Denn am 29. Oktober organisieren Armin Klose, Inhaber vom Saitensprung am Rathausplatz, und sein Vorgänger in dieser Funktion, Marco Schulz, gemeinsam „Sauerland XXL“. Die nach eigenen Angaben größte Mallorca- und Sommer-Party im Sauerland soll in der historischen Schützenhalle stattfinden, Headliner wird Mickie Krause sein, den Klose bereits für die 20-jährige Jubiläumsfeier des Saitensprungs im vergangenen Jahr gewinnen konnte.

Es handelt sich um das erste Event der von Klose und Schulz neu gegründeten Gastro GmbH, mit der sie zukünftig gerne regelmäßig vergleichbare Events – vielleicht auch unter gleichem Namen – organisieren möchten. Neben Mickie Krause kommen Ende Oktober auch Lorenz Büffel, Julian Sommer und Vroni – ihres Zeichens alle bekannte Größen auf der Baleareninsel – in die Schützenhalle. „Für den Saitensprung wird die Veranstaltung einfach eine Nummer zu groß“, sagt Klose, der mit etwa 2000 Besuchern rechnet.

Und die brauche es bei dem Line Up auch, wie der Club-Besitzer verrät: „Bei Mickie Krause haben wir im Saitensprung am Ende drauf zahlen müssen – was bei dem Anlass auch in Ordnung war.“ Um regelmäßig Künstler dieser Größenordnung in die Bergstadt locken zu können, brauche es allerdings auch ein entsprechendes Publikum zur Finanzierung.

Den Betrieb vom Saitensprung soll die Gastro GmbH nur am Rande beeinflussen: „Wir machen dort genauso weiter wie bisher, nur am 29. Oktober bleibt der Saitensprung geschlossen – wir werden das gesamte Personal in der Schützenhalle brauchen“, erklärt Klose.



Tickets und Einlass

Sauerland XXL findet am 29. Oktober in der Schützenhalle an der Reckenstraße 6 statt. Einlass ist ab 19 Uhr, das Ende der Veranstaltung ist für 3 Uhr am Sonntag angesetzt.



Bis Sonntag, 28. August, gibt es noch das „Early Bird-Ticket“ für 18 Euro, danach kostet ein normales Ticket 23 Euro. Ein VIP-Ticket mit einer Auswahl an kostenfreien Getränken im eigenen VIP-Bereich und zusätzlich einem kalten Fingerfood-Buffet gibt es für 99 Euro. Die Tickets sind erhältlich unter www.sauerland-xxl.de.