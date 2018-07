"Diagnose Demenz": Aktionstag im Bürgerforum

Lüdenscheid - Zum Thema Demenz boten die Mitglieder des Lüdenscheider Demenznetzwerkes am Donnerstag im Bürgerforum des Rathauses den Aktionstag „Diagnose Demenz“ an.

Die Diagnose Demenz stellt Betroffene und Angehörige vor große Herausforderungen. Dennoch nehmen nicht alle die Hilfe zur Bewältigung des Alltags an – oder erst sehr spät. Mit ihrem Aktionstag taten die Mitglieder des Lüdenscheider Demenznetzwerkes am Donnerstag im Bürgerforum des Rathauses einen Schritt, um das in Zukunft zu ändern.

„Es geht darum, es für beide Seiten erträglich zu machen – und es ist unsere gemeinsame Aufgabe, das Thema mit den Familien anzugehen“, sagte Bürgermeister Dieter Dzewas bei der Eröffnung des Aktionstages. Anja Weber von der Stabsstelle Demografie und Sozialplanung ergänzte: „Wir möchten diese Veranstaltung künftig gerne einmal im Jahr anbieten, und das Thema aus der Tabuzone holen.“

Alles rund um Pflege-Konzepte

Die ersten Besucher waren bereits morgens ins Rathaus gekommen, um sich an den Ständen der zahlreichen Institutionen über die Angebote zu informieren. Dabei ging es um verschiedene Pflege-Konzepte, stationär, tageweise oder auch zuhause, um Gesprächskreise, Pflegekurse für Angehörige und Entlastungsangebote. Über den Tag verteilt vertieften mehrere Referenten die Themen zudem in Vorträgen.

Dass es oftmals schon die „kleinen“ und alltäglichen Dinge sind, die Betroffenen helfen, zeigten die Akteure des Netzwerkes: So seien Sport und Sturzprofilaxe, um das Gleichgewicht zu stabilisieren, sowie Hörgeräte eine gute Unterstützung.