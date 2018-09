3. Diabetikertag am 22. September in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Information, Unterhaltung und ein zwangloser Rahmen zum gegenseitigen Kennenlernen – das und vieles mehr soll im Rahmen des 3. Diabetikertages gegeben sein. Für Samstag, 22. September, von 9 bis 14.30 Uhr, laden Bewohner, Beschäftigte und der Förderverein ins Zentrum für jugendliche Diabetiker ein – und hoffen auf regen Zuspruch, nicht nur von Diabetikern und ihren Familie

Denn: So lange es die Einrichtung am Danziger Weg auch schon gibt – in Lüdenscheid ist das Haus vielen Bürgern noch immer unbekannt, konstatiert Thomas Meermann als Vorsitzender des Fördervereins. Dass das Zentrum, in dem junge Menschen zwischen 8 und 18 Jahren ein Zuhause auf Zeit finden und mit ihrem Diabetes umgehen lernen, mitten ins städtische Leben gehört, davon ist auch Einrichtungsleiter Michael Langhals überzeugt. Seine Einladung gilt demnach vor allem auch Nachbarn aus dem Viertel und allen interessierten Lüdenscheidern.

Den Anfang der Vortragsreihe macht Gerd Friese, Internist und Diabetologe, der eine Zusammenfassung neuer Produkte in der Diabetesbehandlung gibt (9.30 Uhr).

Im Anschluss referiert Apothekerin Nirosha Gunasingam unter dem Titel „Worauf muss ich achten?“ über die Medikamenteneinnahme (10.15 Uhr).

„Raus aus dem Loch der Demotivation“ ist der Vortrag überschrieben, den Saskia Kaup halten wird (11 Uhr): Die junge Bloggerin, die selbst Typ-1-Diabetikerin ist, kennt die Höhen und Tiefen im Krankheitsverlauf, gerade bei Jugendlichen, und gibt Tipps für einen so lockeren wie ernsthaften Umgang mit dem Diabetes.

Neue Techniken rund um die Diabetestherapie stellt Ziya Aydinli von der Firma DIA.LOG vor (11.45 Uhr).

Dass eine Diabetestherapie auch einen Wust an Dokumentationen erfordert, weiß Dr. med. Dörte Hilgard, Kinder-/Jugendärztin und Diabetologin. Sie referiert zum Thema „Umgang mit der Datenflut – die kontinuierliche Glukosemessung und das Kindeswohl“ (12.30 Uhr).

Dass sich Diabetes und Leistungssport nicht ausschließen, stellt im Anschluss Felix Petermann unter Beweis. Der Profi-Fußballer gibt vor allem den jungen Zuhörern Tipps für ein Leben mit Diabetes und Sport (13.15 Uhr).

Hausmesse mit rund 20 Ausstellern

Neben den Fachvorträgen spielt am Diabetikertag auch die Hausmesse im oberen Foyer und in der Turnhalle eine große Rolle. Produkte, Dienstleistungen und neue Angebote für Diabetiker stellen insgesamt rund 20 Aussteller vor.

Für Spiel und Spaß für Kinder ist gesorgt, unter anderem mit Torwandschießen, Clownerie und Zauberei – ebenso wie für ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken.